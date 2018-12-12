Арестованный начальник охраны Сержа Саргсяна готов передать государству $6 млн

Бывший первый заместитель начальника службы госохраны, глава охраны экс-президента Армении Сержа Саргсяна Вачаган Казарян выступил с заявлением, проинформировав, что представил следственному органу все источники финансовых средств, которые на протяжении десяти лет находятся на его банковских счетах и счетах его жены, а также о происхождении обнаруженных наличных средств.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

«Их существенная часть принадлежит бизнесмену и меценату, проживающему за рубежом моему другу, имя которого раскрывать считаю нецелесообразным. Эти суммы полностью законны и получены еще до появления статьи о незаконном обогащении», - говорится в заявлении.

Он отметил, что различные госорганы по указанию следственной службы с целью конфискации этих финансовых средств в пользу государства пытаются связать его с разными компаниями, там осуществляются налоговые проверки, счета его родственников оказались под незаконным арестом.

«Думаю, с этим связана субъективная позиция следственных органов, которые отказываются освободить меня под залог. Вне зависимости от всего, мы готовы передать эти финансовые средства – около $6 млн - государству для осуществления программ по укреплению Армении и Арцаха (Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, находящийся под оккупацией Армении – прим. 1news.az) или на другие государственные нужды», - отметил В.Казарян.

С.А., Э.Т.