Арестованного генерала Григоряна могут выпустить из тюрьмы – Газета

Арестованного депутата Манвела Григоряна могут отпустить по состоянию здоровья, сообщает газета «Грапарак» (Площадь).

«Как утверждают близкие Григоряна, в конце на нем останется статья «за оружие», по которой полагается несколько лет. Оружие хранил также и сын сестры Назик (жены Григоряна – ред.), гарантом которого выступил генерал», - отмечается в заметке.



Как пишет издание, что касается тушенки и сгущенки, то их общая стоимость составила 2 млн драмов, а уголовное дело возбуждается при достижении 3 млн драмов.



«Если же брать расчет, что его болезнь входит в перечень тех заболеваний, которые по решению правительства гарантируют освобождение из-под ареста, то генерал пройдет новые медицинские обследования, и не исключено, что будет освобожден. Не оставят же его умирать в тюрьме», - пишет газета.

Парламент Армении 19 июня дал согласие на содержание депутата Манвела Григоряна под арестом на основании ходатайства Генеральной прокуратуры страны. В тот же день депутаты проголосовали за лишение Григоряна депутатской неприкосновенности и возбуждение в отношении него уголовного преследования.

Позже в тот же день Генпрокуратура Армении представила суду ходатайство об аресте генерала Григоряна.

Напомним, что бывший генерал-лейтенант ВС Армении Манвел Григорян в 2014 году признался, что в годы войны в Карабахе фактически держал азербайджанского пленного в рабстве в своем доме.

Так, в беседе с армянской службой «Радио Свобода» («Радио Азатутюн») генерал заявил, что после войны вернулся в Армению с сотнями пленных.

Комментируя вопрос о том, держал ли он в своем доме в заточении пленных азербайджанцев, Григорян заявил: «Да. Почему не держал? Да, к тому же сотни. Пленного по имени Симон (имя, данное пленному Григоряном - ред.) я держал дома. Четыре года держал: 2 года – в Мардакерте, 2 года – в Армении».

На вопрос было ли дано имя Симон генералом, Григорян ответил: «Да, Симонян Симон. А кто должен был дать?»

На замечание журналиста, что пленному азербайджанцу было всего 15-16 лет, Манвел Григорян оправдался тем, что он якобы был «спецназовцем, обученным бойцом».

В эксклюзивном интервью 1news.az депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде призвал к созданию международного трибунала и привлечению Григоряна и прочих военных преступников Армении к ответственности.

Данное обстоятельство не на шутку напугало отставного генерала. Настолько, что он выступил с попыткой оправдать себя.

По его словам, когда началась война, он «не успел прочитать Женевскую конвенцию».

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А.А.