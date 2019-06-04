Арда Туран впервые показал сына поклонникам в Instagram - ФОТО

Ставший отцом в октябре 2018 года турецкий футболист, полузащитник клуба «Барселона» Арда Туран впервые разместил на своей странице в социальной сети Instagram снимок девятимесячного сына Хамзы.

Футболист поздравил своих подписчиков с праздником Рамазан, представив в Instagram кадр с семьей – на фото А.Туран впервые показал лицо своего сына, а его супруга Аслихан Доган разместила в соцсети кадры с малышом и супругом, вызвавшие положительный резонанс среди фолловеров.

Напомним, что А.Туран и А.Доган сыграли свадьбу в марте 2018 года - свидетелем на свадьбе футбольной звезды выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, на церемонии также присутствовала его супруга Эмине Эрдоган.

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В.Ф, Г.Р.