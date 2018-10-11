Арда Туран приставал к жене турецкого певца и сломал ему нос - ФОТО

Известный турецкий футболист Арда Туран, выступающий в настоящее время за клуб Medipol Başakşehir подрался с местным певцом Беркаем Шахином.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Hürriyet, в реультате футболист слоамл певцу нос. После драки Беркай отправился в больницу, в то время как футболист остался в клубе.

Певец отметил, что подаст в суд на Арду Турана за нанесенные увечья. Жена Беркая Озлем Ада Шахин сказала, что драка произошла из-за приставаний Арда Турана к ней.

По ее словам, неожиданно А.Туран коснулся ее руки, наклонился и сказал, что если бы он не был женат, то украл бы ее.

«Он сказал, что я очень красивая. А Беркай увидели и услышал это. Он сказал Арде, что проводит меня домой и потом они поговорят как мужчины. Потом он сказал мне идти домой. Когда он повернулся, Арда ударил его кулаком по лицу. Все случилось мгновенно. Он буквально истекал кровью. Мы отправились в больницу. Он должен перенести операцию. А если что-то случится с его голосом? Он зарабатывает на жизнь пением. Как это понимать?», - добавила она.

Озлем Ада Шахин также добавила, что знакома с женой Арды Аслыхан Доган, которая вот-вот родит.

«Я позвонила ей и все рассказала. После инцидента Арда пришел в больницу с оружием в руках. Он сказал Беркаю, что не знал, что я его жена. Он просил Беркая застрелить его. Арда сказал, что очень сожалеет, что совершил большую ошибку», - сказала жена Беркая.

В свою очередь, Арда Туран по поводу данного инцидента отметил, что он муссируется в СМИ в категории «дела чести».

«Произошла простая перепалка и все не так как сообщают СМИ. Такого и быть не могло», - сказал футболист.

Р.Д.