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Араз Ализаде: «Необходимо стимулировать предпринимателей брать на работу лиц с ограниченными возможностями здоровья»

Сегодня в 15:55 ~ 1 минута на чтение 137
Араз Ализаде: «Необходимо стимулировать предпринимателей брать на работу лиц с ограниченными возможностями здоровья»

Штрафами мы никогда не добьемся, чтобы предприниматели брали на работу лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил депутат Араз Ализаде на пленарном заседании парламента в ходе обсуждения законопроекта «О правах лиц с инвалидностью».

По его словам, предпринимателей необходимо заинтересовать.

«А как заинтересовать? Надо их освободить от налогов и стимулировать их на это», - сказал он.

Депутат также указал, что пособия по инвалидности в Азербайджане очень низкие.

«Пусть кто-нибудь скажет, можно ли прожить на 50 манатов в месяц?» - задался вопросом он, призвав повысить размер пособия по инвалидности.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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