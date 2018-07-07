Араз Абдуллаев переходит в «Паниониос»

Полузащитник сборной Азербайджана по футболу Араз Абдуллаев переходит в греческий «Паниониос».

Как сообщает 1news.az, футболист сейчас находится в стане греческого клуба.

Об этом он сообщил сам посредством своей страницы в социальной сети Instagram. «Новая глава в моей карьере», - подписал фото Араз.

Прошедший сезон Араз Абдуллаев на правах аренды провел в кипрском «Анортосисе», с которым занял третье место. По контракту Абдуллаев еще полгода принадлежит «Габале». Ранее сообщалось, что «Паниониос» заплатит за него 70 тысяч Евро.

В прошлом году «Паниониос» занял в чемпионате Греции 7 место.

Теймур Максутов