Арье Гут: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан можно считать историческим и жизненно важным - ФОТО

На израильском Девятом телевизионном канале был дан комментарий о визите министра обороны Израиля Авигдора Либермана в Азербайджан.

Визит министра обороны Государства Израиль в Азербайджан можно считать историческим и жизненно важным, так как это первый визит Авигдора Либермана в Азербайджан в качестве министра обороны Израиля.

Об этом в информационно-аналитической передаче «День» на Девятом израильском телевизионном канале с популярным израильским ведущим Владимиром Рав-Ционом заявил глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества», известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут.

Израильский эксперт отметил, что на современном этапе дружеские и доверительные узы сотрудничества и партнерства между Государством Израиль и Азербайджаном представляют подлинную и настоящую модель для многих стран мира.

«В самые трудные моменты эти страны всегда рядом друг с другом, всегда чувствуют и оказывают друг другу взаимную поддержку. Одной из важных причин крепкого партнерства является человеческий фактор – долгая, тесная братская дружба между азербайджанцами и 25-тысячной еврейской общиной, проживающей на территории Азербайджана более 2600 лет. Уровень политического диалога и доверия между лидерами стран самый высокий, взаимоотношения между двумя государствами почти во всех сферах жизни и деятельности находятся на достаточно высоком уровне», - отметил Арье Гут.

По его мнению, министр обороны Израиля является одним из самых влиятельных политических фигур в израильской политике.

«Авигдор Либерман известен как жесткий, но весьма прагматичный политик. Он бескомпромиссен, однако, даже несмотря на это, все равно пользуется уважением как среди друзей, так и среди противников, потому что смело называет вещи своими именами. В отличие от многих израильских политиков, общеизвестно, что Авигдор Либерман человек слова, если он что-то сказал или пообещал, то непременно это сделает, он умеет хранить верность друзьям. В то же время Авигдор Либерман всегда правильно акцентирует свое внимание на настоящих, преданных друзьях Израиля, и его ставка на Азербайджан в регионе Южного Кавказа оправдывает себя. Я не открою большого секрета, если скажу, что, наряду с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с израильской стороны именно Авигдор Либерман является одним из подлинных архитекторов азербайджано-израильского стратегического партнерства. Именно внешнеполитическая концепция Либермана превратила Азербайджан в израильской внешнеполитической стратегии из простой страны постсоветского пространства в стратегического партнера Государства Израиль. Именно Либерман осознал стратегическую значимость и геополитическую важность Азербайджана в регионе. Первый официальный визит Авигдора Либермана в Азербайджан в качестве министра обороны Израиля и его теплая и искренняя встреча с Президентом Ильхамом Алиевым, с министром обороны, генерал-полковником Закиром Гасановым — важный исторический шаг и новый этап в развитии и укреплении отношений между Израилем и Азербайджаном в политической и военно-технической плоскости», - подчеркнул Арье Гут, выступая в прямом эфире информационно-аналитической передачи «День» на Девятом израильском телевизионном канале.

Эксперт в своем комментарии обратил особое внимание на азербайджано-израильские экономические отношения и назвал сотрудничество между нашими странами стратегическим партнерством.

«Азербайджано-израильские отношения носят позитивный характер и представляют сегодня настоящее стратегическое партнерство. Азербайджано-израильское торговое сотрудничество процветает и составляет почти 4,5 миллиарда долларов. Несмотря на то, что это сотрудничество раньше ориентировалось на нефтегазовую отрасль, в настоящее время оно диверсифицируется и на другие сектора экономики, включая сельское хозяйство, высокотехнологичную промышленность, здравоохранение, военно-техническое партнерство. Израильские оборонные компании активно участвовали и продолжают участвовать в строительстве азербайджанской военной промышленности. Необходимо отметить, что Израиль является одним из основных покупателей азербайджанской нефти на мировом рынке», — подчеркнул израильский аналитик.

Выступая в эфире израильского телевидения, Арье Гут отметил, что, к сожалению, есть страны, которые с большой завистью и раздражением наблюдают за развитием и укреплением израильско-азербайджанского стратегического партнерства.

«Одной из таких стран является Республика Армения, которая оккупировала 20% территории Азербайджана, в результате этой агрессии сегодня в Азербайджане более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Вспоминая апрельские события 2016 года, хочу напомнить, что именно военное сотрудничество Азербайджана и Израиля кардинально изменило баланс сил в регионе, и Вооруженные силы Азербайджана за несколько дней практически уничтожили передовые части армянской оккупационной армии. Что касается критики Армении, я бы сказал, что Азербайджан и Израиль сами выбирают себе друзей и партнеров, и сами определяют уровень стратегического сотрудничества в военно-технической сфере. Более того, никто не имеет права вмешиваться в это крепкое стратегическое партнерство», — добавил Арье Гут.

Затем израильский эксперт рассказал о неразрывных культурных взаимоотношениях между нашими странами и народами, напомнил об участии Иерусалимского симфонического оркестра в X Габалинском Международном музыкальном фестивале.

«Месяц назад я вместе с журналистами ведущих израильских газет и телевидения был в великолепном азербайджанском городе Габала и слушал 4-й Концерт Сергея Рахманинова для фортепиано с оркестром в исполнении Иерусалимского симфонического оркестра. Я сидел и думал о том, как Азербайджанская Республика - эта замечательная и гостеприимная светская страна Южного Кавказа и стратегический партнер Израиля в Евразии - стала местом сосредоточения замечательных музыкантов мирового уровня, настоящей платформой дружбы, сотрудничества, партнерства, толерантности и подлинного мультикультурализма. Я горжусь тем, что знаменитый Иерусалимский симфонический оркестр принял участие и был очень тепло принят азербайджанской аудиторией на Х Габалинском музыкальном фестивале», – отметил А.Гут.

«Как гражданин Израиля, я с гордостью могу сказать, что руководство Азербайджана - Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан ханум Алиева - проявляют большую заботу о еврейской общине Азербайджана. По личному распоряжению и при поддержке Президента Ильхама Алиева построены две синагоги и крупнейший еврейский образовательный центр на Южном Кавказе. В ближайшее время планируется открытие первого еврейского музея в Азербайджане, который станет также и первым еврейским музеем на Южном Кавказе. За 2600-летнюю историю проживания евреев на территории Азербайджана в этой стране не было ни одного факта антисемитизма. Мы как израильтяне - выходцы из Азербайджана гордимся этим фактом толерантности и религиозной терпимости. Азербайджан сегодня проводит политику мультикультурализма и толерантности, показывая всему миру, что оккупация 20% территории страны соседним государством не мешает ему оставаться подлинным образцом межцивилизационного, межрелигиозного диалога и местом, где мирно живут представители всех народов и конфессий», — резюмировал глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества», известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут в информационно-аналитической передаче «День» на Девятом израильском телевизионном канале.