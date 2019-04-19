Арье Гут: «Израильские журналисты своими глазами увидели вандализм и жестокость армянских оккупантов» - ФОТО

Несколько дней назад завершился визит в Азербайджан представителей израильских СМИ – журналистов газеты «Israel Hayom», «The Jerusalem Post», израильского международного телевизионного канала I24, а также корреспондента иерусалимского бюро газеты «Los Angeles Times».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал в комментарии сюжета «Израильские журналисты совершили визит в Азербайджан» в прямом эфире информационно-аналитической программы «День» израильского Девятого телевизионного канала глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества», известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут.

«Последние 5 лет организация, которую я возглавляю ставит своей целью укрепление, развитие и углубление стратегических отношений между Государством Израиль и Азербайджанской Республикой. С журналистской точки зрения, проект визита израильских журналистов в Азербайджан был успешным, творческим и очень интересным. Нам удалось привезти в Азербайджан представителей ведущих израильских СМИ, но наряду с этим пригласить и представителя американской газеты «Los Angeles Times». Огромную роль в осуществлении и реализации визита израильских журналистов сыграл отдел по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики»- отметил Арье Гут.

По словам израильского эксперта, несмотря на сложное геополитическое окружение двух стран, Израиль и Азербайджан создали крепкое и мощное партнерство, уровень доверия и политического диалога на самом высоком уровне, торгово-экономический оборот 3.5 млрд долларов, где энергетическая сфера является одной из стратегических столпов взаимоотношений между двумя государствами.

«Азербайджан, страна с населением, состоящим преимущественно из мусульман, также является родным домом для ряда других этнических и религиозных групп, в том числе христианских и еврейских общин. Даже когда около 30 лет назад вспыхнул армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, азербайджанское общество продолжало сохранять мир и гармонию среди конфессиональных и этнических групп. Здесь евреи и азербайджанцы веками жили и ныне живут как родные братья, они связаны общей историей и судьбой. Несмотря на этническую чистку и агрессию Армении против Азербайджана, включая оккупацию 20% территории страны и 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, Азербайджан не изменил свое отношение к национальным и этническим меньшинствам, он как был, так и продолжает оставаться подлинным образцом межнационального и межконфессионального диалога. Гуманность, толерантность и мультикультурализм являются ключевыми основами азербайджанского общества. Азербайджан предпринял необходимые усилия по созданию и стимулированию политических и социальных условий для развития и укрепления традиций мультикультурализма и толерантности. Сегодня Азербайджан является независимым, интенсивно развивающимся и сильным государством, лидером почти всех геополитических и геоэкономических процессов на Южном Кавказе. Азербайджан проводит свою собственную многовекторную внешнюю политику, независимую от мировых и региональных государств»- отметил Арье Гут.

Эксперт отметил, что израильским журналистам представилась прекрасная возможность, встретится и взять интервью с помощником Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасановым, главой МИДа Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым, заведующим отдела по внешним связям Администрации президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, заместителем министра обороны генералом Керемом Велиевым, директором БМЦМ Реваном Гасановым и главами религиозных конфессий – мусульманской, иудейской и христианской, которые мирно и гармонично проживают в Азербайджане.

Наряду с этим по словам Арье Гута израильские журналисты в течении двух дней находились в прифронтовой зоне - военную зону соприкосновения с азербайджанскими территориями, находящимися более 27 лет под оккупацией Республики Армения. «Это был первый исторический визит представителей израильских СМИ на территорию, где буквально 3 года назад эта земля была полем боевых действий. В результате отражения военной провокации с армянской стороны в начале апреля 2016 года азербайджанская армия в ответ на провокацию и в целях обеспечения безопасности своих граждан нанесла сокрушительный военный удар по вооруженным силам Армении. Ни для кого не является секретом, что на сегодняшний день Азербайджан является страной с самой сильной и мощной армией на Южном Кавказе.

Во время визита в Тер-Тер и Джоджуг Мерджанлы, встречаясь с солдатами и офицерами азербайджанской армии израильские журналисты реально убедились и отметили, что они почувствовали, что нынешняя азербайджанская армия - это самая мощная армия региона Южного Кавказа, имеющая самую современную технику и вооружение, дисциплину и высокий боевой дух личного состава. Это увидели и оценили самолично и израильские журналисты»- отметил Арье Гут.

«Наряду с этим, с израильскими журналистами мы посетили разрушенное и уничтоженное армянскими оккупантами село Ашагы Абдурахманлы Физулинского района. Последние 27 лет на месте некогда знаменитого села, находится село — призрак с руинами жилых кварталов, разрушенных школ и жилых домов, а также варварски уничтоженное кладбище. Израильские журналисты своими глазами увидели, вандализм и жестокость, как армянские оккупанты уничтожали и стреляли в могилы. Страшное зрелище, как будто оккупанты боялись даже мертвых на этой земле. Такое ощущение что здесь давно остановилась жизнь. Судя по — характеру разрушений и уничтожениям село Ашагы Абдурахманлы старательно уничтожали как во время войны, так и после войны. Оккупанты методично и целенаправленно разрушали, и уничтожали все, что можно разрушить» – отметил Арье Гут в эфире Девятого израильского телевизионного канала.

«Затем израильские журналисты посетили знаменитое село Джоджуг Мерджанлы. Никто из израильтян не поверил, что всего несколько лет назад, это было разрушенное и уничтоженное армянскими оккупантами азербайджанское село. Реальность этого села превзошла все ожидания. Сегодня это село, расположенное на переднем крае фронта, по своей красоте и возрожденной здесь инфраструктуре практически ничем не отличается от любого поселка в столице Азербайджана. Нам удалось поговорить с мирными жителями, с детьми, с директором школы Замином Хазиевым, судьба которого является отражением всех страшных и кровавых событий вокруг этого села»- резюмировал в комментарии сюжета «Израильские журналисты совершили визит в Азербайджан» в прямом эфире программы «День» израильского Девятого телевизионного канала известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут.