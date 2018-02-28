Арье Гут: Акт геноцида в азербайджанском городе Ходжалы - это моя личная трагедия

В связи с изданием художественно- документального романа «Боль» известного израильского эксперта, главы представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Израиле Арье Гута, написанного в соавторстве со своим отцом – Амиром Гутом, известный итальянский журналист Рок Рейнолдс взял у него интервью для влиятельного итальянского информационно-аналитического портала «Globalist”.

В рамках данного интервью итальянский журналист рассказывает и задает вопросы Арье Гуту в связи с оккупацией армянскими вооруженными формированиями азербайджанский территорий, о художественно-документальном романе «Боль», выпущенном итальянским издательским домом «Sandro Tetti Editore». Роман повествует о чудовищном акте геноцида в Ходжалы, совершенном армянскими вооруженными формированиями в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Итальянский журналист отмечает, что Арье Гут прибыл в столицу Италии в связи с презентацией своего романа на итальянском языке и с большим энтузиазмом ответил на все вопросы.

- Вы и ваш отец - граждане Государства Израиль. Что вызвало ваше любопытство в отношении региона Южного Кавказа, Азербайджана и его конфликта с Арменией?

- Да, вы правы, мой отец и я являемся полноправными гражданами Государства Израиль. Мы израильтянине, мы любим Израиль, мы любим еврейский народ, но в то же время мы любим нашу родину – Азербайджан. И мы никогда не забываем, и даже мой сын Авиэль, родившийся в Израиле, тоже не забывает, что его папа и дедушка родились в "Стране Огней". Мой отец более 40 лет проработал ведущим режиссером общественно-политических программ на азербайджанском телевидении. Всю трагедию и страшное лицо войны, результаты армянской оккупации, поток азербайджанских беженцев, изгнанных с собственных земель, мой папа видел своими глазами. Мне же было 17 лет, когда началась война между Арменией и Азербайджаном, я был студентом и все эти события, страшные события, прошли перед моими глазами, когда твоя страна, твоя Родина, являющаяся островком толерантности и мультикультурализма, где мы, евреи, всегда были неотъемлемой частью азербайджанского народа, где мы никогда, подчеркиваю, никогда не знали, что такое антисемитизм, подверглась оккупации и необъявленной войне со стороны Армении. Этот роман не любопытство, это попытка показать миру, что несмотря на войну и страшную боль, побеждает любовь к жизни, любовь к Родине, любовь к близкому.

- На ваш взгляд, что так важно в этом регионе сегодня?

- Думаю, региону и странам Южного Кавказа нужна стабильность, отсутствие конфликтов, войн и экономическое процветание. Армения же оккупировала 20 процентов территории Азербайджана и находится сегодня в геополитической изоляции. Азербайджан сегодня является локомотивом экономики Южного Кавказа, осуществляет большие геополитические и геоэкономические проекты. Общеизвестно, что через этот регион проходит стратегический для Израиля и стран Европы нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, а также газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум. А несколько месяцев назад состоялось открытие еще одного важного проекта - железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) - важнейшей составляющей Транскаспийского международного транспортного маршрута и проекта "Новый шелковый путь" в более глобальном масштабе.

- Исходя из того, что вы - граждане Израиля и хорошо понимая, что означает слово «Холокост», каково ваше мнение об «армянском Холокосте»? В конце концов, в Ереване есть мавзолей, который почему-то заставляет нас думать о Яд ва-Шем?

- Холокост – это боль, страдания, унижения, оскорбления, зверство, варварство, массовое уничтожение еврейского народа со стороны озверевшего и оголтелого нацистского режима. Недавно мировое еврейство почтило память шести миллионов невинно убитых евреев. В тот период мало где евреи могли скрыться, спасаясь от этого ужаса, варварства и жестокости. Одним из таких государств был Азербайджан, где народ всегда отличался своим тёплым отношением к другим народам. Для моей семьи Азербайджан стал одним из немногих убежищ, а затем и настоящей Родиной для многих тысяч европейских евреев, которые спасли свою жизнь и жизнь своих детей от нацистов.

Что же касается так называемого "армянского геноцида", моя страна официально не признает события 1915 года геноцидом. В свое время патриарх израильской политики, девятый президент Израиля Шимон Перес сказал, что он не может сравнить эту трагедию с самой страшной трагедией еврейского народа за всю его историю. Я полностью разделяю эту точку зрения.

- Почему вы решили написать роман, включающий страницы истории и информацию, а не книгу истории?

- У нас не было стремления написать историческую книгу, мы этой цели не преследовали. Мы хотели написать художественно-документальный роман, основанный на реальных событиях, где-то лирическая часть взята из моей жизни, часть взята из жизни моего отца - все, что связано со страшной кровавой резней в Ходжалы. Мы постарались описать историю романтической любви двух молодых людей, принадлежащих разным народам и конфессиям. Мы постарались на примере реальных героев романа показать, что евреи и мусульмане в Азербайджане всегда жили мирно и продолжают жить мирно, как братья, и связаны общей историей и судьбой. Как гражданин Государства Израиль, я горжусь, что в отличие от Европы, в Азербайджане мультикультурализм и толерантность являются образом жизни. В этом государстве никогда не было ни преследований, ни погромов, никогда не было антисемитизма.

В то же время через судьбу главной героини Ройи мы реально описали события, ужасы, которым армянские террористы подвергли мирных жителей азербайджанского города Ходжалы. И это факт, мы этого скрывать не намерены, так как мой отец видел воочию и был в Ходжалы за месяц до трагедии, а я, создавая этот роман, несколько раз встречался вместе с представителями израильских СМИ с реальными свидетелями этой страшной февральской ночи 1992 года в Ходжалы. То, что сегодня вытворяет ИГИЛ с пленными, армянские террористы вытворяли в 1992-м году в Ходжалы. Именно поэтому для меня кровавый и варварский акт геноцида в азербайджанском городе Ходжалы - это моя личная боль, это моя личная трагедия.

- У вас есть родственники, которые пострадали от того, что произошло в ту роковую ночь?

У нас не было родственников в Ходжалы. Но мой отец, будучи ведущим режиссером общественно- политических программ азербайджанского телевидения, несколько раз находился в командировках в Ходжалы и снимал связистку Дурдану Агаеву. Однажды я прилетел в Баку с отцом. Во время одной из встреч с беженцами, свидетелями этой страшной февральской ночи мой отец узнал Дурдану из Ходжалы.

В нашем романе «Боль» одна из особенно тяжелых глав – это рассказ свидетельницы той страшной февральской ночи нашей Дурданы. Почитайте ее еще раз. Это не фантазия, это реальное событие – страшная трагедия Дурданы. Вдумайтесь, ей было всего 20 лет, когда армянские войска совершили в Ходжалы одно из самых ужасных массовых убийств в новейшей истории человечества. Она стала свидетельницей того, как двухлетний азербайджанский ребенок был расстрелян вместе с родителями, беременные женщины и старики были убиты штыками автоматов. Она испытывала непередаваемую боль из-за неспособности рассказать общественности о насилии и варварстве со стороны армян. Но Дурдана Агаева в разговоре с нами сказала, что только делясь своей историей, она сможет обрести утешение и начать исцеление…

- Что вы можете сказать об истории Кавказской Албании, о которой наши читатели практически ничего не знают?

- Церковь Кавказской Албании является самым древним христианским храмом. Апостол Варфоломей создал первую свою церковь именно на Южном Кавказе. Кавказская Албания официально приняла христианство в 213 году нашей эры, армяне же приняли христианство, как указывает письмо католикоса Авраама албанцам, после албанцев: "Албанский храм был создан до армянской церкви".

Ликвидация албанской апостольской церкви стала важным шагом для армян, предпринятым в Российской империи. После оккупации Южного Кавказа российский царь Николай I в 1836 году подписал указ о ликвидации албанской апостольской церкви и передал имущество патриархата армянской григорианской церкви. Таким образом, Российская империя предоставила армянам все возможности для присвоения имущества, которое никогда не было армянским.

- Считаете ли вы, что религия играет определенную роль в насилии в этом регионе? В конце концов, азербайджанцы - мусульмане, а армяне – христиане.

- Вы знаете, я родился на Южном Кавказе, в городе Баку - самом мультикультуральном городе мира, где азербайджанцы, армяне, русские и евреи жили вместе одной семьей. После 26 лет конфликта, лишь взгляните на Армению и Азербайджан. Армения моноэтническая страна, где живут только армяне. Там ничего, кроме армянского, не встретишь….Давайте посмотрим на Азербайджан: страна, несмотря на оккупацию 20 процентов территорий и 1 миллион беженцев, стремится к миру, процветанию, к тому, чтобы стать платформой для межрелигиозного и межцивилизационного диалога. Когда вы гуляете по Баку, вы можете увидеть мечеть, церковь, синагогу в центре города. Так что фактор религии в данном конфликте безоснователен. У этого конфликта нет ничего общего с религией. Единственная причина данного конфликта – это территориальные притязания Армении против Азербайджана.

- Армения выглядит в вашей книге в очень плохом свете. Я прочитал некоторую литературу об этой стране и решил, что обе части имеют свою собственную повестку дня, рассказывая свою «правду». Я знаю, это может показаться странным для вас, может быть даже неприемлемым, но это именно то, о чем идет речь: попытка проникнуть в будущее через фантазию и историю - чудесная смесь. Так что вы думаете по этому поводу?

- Еще раз повторюсь, мы не преследовали цели показать Армению в плохом свете. Понятно, что у них "своя правда". Может быть фантазия и история – это чудесная смесь, однако то, что вы прочитали, это не фантазия. Сегодня в Израиле есть много азербайджано-израильских браков и семей, то же самое вы можете увидеть в Азербайджане, евреи и азербайджанцы братья навечно, хотя многим в Европе это может показаться странным. В Азербайджане есть национальный герой еврей Альберт Агарунов, которого почитает весь азербайджанский народ. Для нас Альберт - символ азербайджано-еврейского братства, и это не фантазия, а настоящая реальность.

Все события вокруг страшной февральской ночи в Ходжалы – это реальные события, имеющие документальные и видеоматериалы, показания свидетелей, иностранных журналистов и экспертов, находившихся в тот момент в азербайджанском городе, единственная вина жителей которого состояла в том, что они были азербайджанцами.

Единственной причиной намеренного массового уничтожения гражданского населения города Ходжалы было то, что все они были азербайджанцами. Лично организовавший и участвовавший в акте геноцида в Ходжалы нынешний президент Армении Серж Саргсян, не стесняясь, решил рассказать правду о событиях страшной февральской ночи в 1992 году. В интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу в связи с азербайджано-армянским, нагорно-карабахским конфликтом, вошедшем в книгу "Карабах: Армения и Азербайджан на пути мира и войны", Серж Саргсян ответил на вопрос о Ходжалинской трагедии: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что мы с ними шутим. Они считали, что армяне, - это народ, который не сумеет поднять руку на гражданское население. Мы сумели разрушить этот стереотип. И вот что произошло".

Кроме того, Маркар Мелконян, брат известного международного террориста Монте Мелконяна, лично принимавшего участие в Ходжалинском геноциде, в своей книге «Путь моего брата» отмечает, что рано утром ходжалинцы вышли на равнину, где попали под шквальный огонь армян. На равнину, усеянную трупами убитых людей, прибывали все новые и новые толпы беженцев и также попадали под огонь армянских вооруженных формирований. Затем армянские солдаты забивали штыками раненых ходжалинцев. Сегодня азербайджанские земли находятся под оккупацией, и в результате этой агрессии азербайджанцы превратились в беженцев и вынужденных переселенцев на своей собственной земле, стали жертвами политики этнической чистки. Это явное доказательство для тех, кто хочет видеть и понять правду.

- Вы боитесь, что в этом регионе может вспыхнуть новое насилие, или вы думаете, что мы переживаем период нормализации?

- Я думаю, что апрель 2016 года еще раз доказал, что Азербайджан никогда не согласится с существующим статус-кво. В ответ на военные провокации Армении и в целях предотвращения диверсии, обеспечения безопасности своих граждан в начале апреля 2016 года азербайджанская армия нанесла сокрушительный удар по вооруженным силам Армении и заставила их отступить. Сегодня Азербайджан – страна, имеющая самую сильную армию на Южном Кавказе, которая ждала своего момента истины, чтобы продемонстрировать свою мощь. Армении нужно принимать решения, так как эта страна из-за своей оккупационной политики находится в геополитической и геоэкономической изоляции. И в этом прежде всего виновата Армения….

- Как вы считаете, какой самый страшный эпизод пережило население в Нагорном Карабахе?

- Несомненно, это акт геноцида в Ходжалы. В эту страшную февральскую ночь было убито 613 человек, среди них 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в плен, пропали без вести 152 человека, в том числе 68 женщин и 26 детей. В целом были уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей, сотни уцелевших подверглись психологическому насилию, унижениям и оскорблениям. 56 мирных граждан были убиты с особой жестокостью. Над телами убитых издевались и глумились. Самое страшное заключается в том, что все организаторы и участники этих зверств, этого варварства все еще не наказаны, многие из них известны как "герои" Карабахской войны и даже занимают высокие посты в современной Армении.

- В заключение скажите, почему именно в трагедии в Нагорном Карабахе нужно обвинять армян?

- Дело не в том, что я думаю по этому поводу, есть факты, которые сами за себя говорят. Страна, оккупирующая территории соседнего государства, является агрессором. Это государство нарушает принципы международного права и не выполняет резолюции международных организаций. Все, что я сказал выше, дает представление о том, на чей стороне правда и справедливость.