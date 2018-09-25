Apple заявила о завершении покупки приложения Shazam

Компания Apple завершила покупку приложения для распознавания музыки Shazam.

Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщается на сайте компании.

«С большой любовью к музыке и инновациям мы очень рады объединить наши команды, чтобы предоставить пользователям еще больше возможностей открывать, переживать и наслаждаться музыкой», - приводятся в сообщении слова вице-президента Apple Music Оливера Шуссера.

В Apple заявили, что в скором будущем приложение станет свободным от рекламы.

Shazam загрузили более миллиарда людей, им пользуются более 20 млн раз в день, добавили в Apple.

О намерении купить британский сервис Shazam Apple объявила в декабре 2017 года за $401 млн. В том же месяце сообщалось, что сделка состоялась.

Shazam - приложение, которое используется для идентификации музыкальных композиций в момент их воспроизведения на мобильных устройствах и компьютерах.

«Корреспондент»