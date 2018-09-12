Apple представила новые iPhone - ФОТО - ВИДЕО

В среду, 12 сентября, Apple провела очередную презентацию новых продуктов, которая прошла в Театре Стива Джобса в штаб-квартире компании Apple Park в Купертино, Калифорния.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на РБК, компания вела трансляцию мероприятия на своем официальном сайте.

Компания представила три новые модели iPhone. iPhone XS Max — самая большая в линейке iPhone модель с экраном 6,5 дюйма и разрешением 2688x1242 пикселей, тем не менее размер самого устройства не превосходит iPhone 8. Еще одна модель — iPhone XS — обладает экраном 5,8 дюйма с разрешением 2436x1125 пикселей.

Наконец, Apple выпустила бюджетную версию iPhone X — iPhone XR. Все три версии оснащены процессором A12, разработанным Apple. Этот процессор работает на 30% быстрее, чем его предшественник, и способен обрабатывать 12 трлн операций в секунду.

Устройства оснащены функцией распознавания лица. У аппаратов нет кнопки Home («Домой»), они управляются с помощью системы жестов — боковой кнопки, кнопок изменения громкости и различных смахиваний по экрану.

Помимо смартфонов компания представила новую модель «умных» часов Apple Watch 4, обладающую «безрамочным» дизайном экрана. Часы также оснащены специальным сенсором для электрокардиографии, позволяющим более внимательно отслеживать сердечный ритм и самостоятельно составлять электрокардиограмму — устройство оповещает пользователя, если его сердечный ритм становится слишком высоким или нестабильным.

Кроме того, устройство способно определить, если владелец пострадал от сильного падения. В таком случае часы предложат вызвать скорую помощь. Apple Watch 4 работают на базе анонсированной в начале 2018 года операционной системы watchOS 5, которая умещает в себя функции отслеживания процесса тренировки, обмена сообщениями в режиме рации, подкасты и новости.

Компания также презентовала новые беспроводные наушники AirPods 2, с помощью которых теперь можно вызывать голосового помощника Siri. У Apple также появилось беспроводное зарядное устройство AirPower.​

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