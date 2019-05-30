Apple получила патент на гибкий экран для iPhone и других своих устройств

В патенте Apple описана технология нагрева экрана гаджета в зоне сгиба, чтобы предотвратить быстрый износ аппарата и поломку из-за использования при отрицательных температурах.

Экран предназначен для одинарного и двойного сложения. Apple подала заявку на этот патент в январе прошлого года.

В середине апреля южнокорейская Samsung Electronics отправила журналистам гнущиеся смартфоны Samsung Galaxy Fold до официального релиза. Тогда журналисты пожаловались, что гаджеты сломались в первые же дни использования. После этого компания решила отложить на неопределенный срок запуск продаж устройств.

По оценке аналитиков, Apple представит свой смартфон с гибким экраном не раньше конца 2020 года или начала 2021 года. Кроме Samsung, смартфон со складным дисплеем ранее представила Huawei, прототип подобного устройства есть также у Xiaomi.

Incrussia