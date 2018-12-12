Аппатурай: Грузия – кандидат на вступление в НАТО первого класса

По словам специального представителя генерального секретаря НАТО на Кавказе и Центральной Азии Джеймса Аппатурая, несмотря на то что, по мнению многих союзников уже время, чтобы Грузия стала членом НАТО, в альянсе нет консенсуса по этому вопросу.

"Мы не контролируем политические решения, но мы можем снять препятствия для таких политических решений. Это, прежде всего, подразумевает путь поддержки реформ Грузии, углубление нашего сотрудничества. Мы стараемся сделать все, чтобы подготовить Грузию к членству НАТО, как с точки зрения ее обороноспособности, так и с точки зрения политической обстановки. Однако удовлетворение стандартов зависит от Грузии. Грузия действительно является кандидатом первого класса, и когда придет время политического решения, барьеров уже не должно быть", - заявил Джеймс Аппатурай на сегодняшней встрече со студентами в Информационном центре НАТО и Евросоюзе в Тбилиси.

Касательно того, являются ли оккупированные территории страны препятствием на пути вступления Грузии в НАТО, Аппатурай заявил, что решение данной проблемы не является приоритетным в контексте вступления в НАТО, но является приоритетом для Грузии.

"Важно подчеркнуть, что решение Бухарестского саммита, что Грузия станет членом НАТО, и после повторяется во всех коммюнике НАТО, несмотря на то что альянс информирован о ситуации в двух этих регионах", - отметил Аппатурай.

По его же словам, важно, чтобы Грузия показала, что использует все дипломатические пути, чтобы разрешить конфликты. Аппатурай подчеркнул, что НАТО поддерживает продолжение женевских дискуссий, несмотря на то что недостаток результатов, возможно, является основанием для разочарования.

Грузия - Online