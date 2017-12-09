Апостольский префект Азербайджана возведен в епископское достоинство

Святейший Отец возвел в достоинство епископа с титулярной кафедрой в Муниципе апостольского префекта Азербайджана священника Владимира Фекете из Общества святого Франциска Сальского (Салезианцев дона Боско).

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Радио Ватикана.

Отец Владимир Фекете родился в 1955 году в Братиславе. В 1979 году окончил факультет естественных наук Университета имени Коменского. В 1981 году подпольно принес вечные обеты в Обществе святого Франциска Сальского и был рукоположен во священники в 1983 году в Берлине. Вплоть до падения коммунистического режима в 1990 году работал геологом в Словакии.

В 90-е годы продолжил богословское образование в Венском университете и в Католическом университете Люблина, окончив их с титулом магистра богословия. Занимал различные должности в конгрегации салезианцев: викария инспектора монашеской провинции (1993-1999), инспектора монашеской провинции Братиславы (199-2005), наставником новициев (2006-2009). В 2009 году был назначен настоятелем миссии sui iuris в Баку. С момента преобразования миссии в апостольскую префектуру Азербайджана 4 августа 2011 года занимает должность префекта.