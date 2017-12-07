АПЛ - первый чемпионат, делегировавший 5 клубов в плей-офф Лиги чемпионов

6 декабря завершился групповой этап Лиги чемпионов-2017/18. По его итогам в число 16 участников плей-офф вошли сразу 5 английских клубов.

«МЮ», «Ливерпуль», «Сити» и «Тоттенхэм» заняли в своих группах первые места, а чемпион страны «Челси» финишировал вторым.

Прежде ни одной лиге не удавалось отправить в плей-офф Лиги чемпионов больше четырех команд.

Возможность получить пять команд в Лиге чемпионов появилась с 2015 года, когда победитель Лиги Европы начал автоматически квалифицироваться в главный турнир Европы.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов намечена на 11 декабря.

eurosport.ru