Анси Аголли: «Уверен, что все гордятся нами»

Защитник агдамского «Карабаха» Анси Аголли на своей странице в социальной сети Instagram высказался по поводу выступления клуба в Лиге чемпионов.

«Вот и все. Завершился наш опыт участия в Лиге чемпионов, - передает 1news.az слова Анси Аголли, - Мы смогли завоевать два очка в группе, когда многие считали, что у нас нет никаких шансов. В целом, мы услышали в Европе голоса Карабаха и Азербайджана. Уверен, что все гордятся нами. Благодарен всем болельщикам за великолепную атмосферу на стадионах, любовь и искренность, которую вы оказали нам. Сейчас мы думаем о премьер-лиге, потому что в следующем сезоне мы снова хотим играть в Лиге чемпионов. Навсегда «Карабах»!»

Теймур Максутов