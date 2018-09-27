Анна Седокова: «В Баку меня называют джаной» - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az спецпроект журналиста Сеймура Закаряева «Баку – это…», снятый им во время проведения в столице Азербайджана международного музыкального фестиваля «Жара 2018».

«Наконец-то, проект «Баку — это…», который я хотел осуществить еще с прошлогодней «Жары» (вы не можете себе представить — я спал и видел его во сне), готов! Ну, очень хотелось, чтоб гости фестиваля «Жара» говорили о Баку, об Азербайджане, об азербайджанцах, о нашей культуре, о том, чем мы богаты и чем гордимся. Хотелось, чтоб «Жара» осталась в их памяти чем-то большим, чем яркий праздник музыки. О Баку часто говорят общими фразами, коротко, а я хотел на этот раз пойти глубже, и еще я очень хотел, чтобы такое видео о нашей прекрасной, богатой, гостеприимной столице было в сети, и чтоб ее воспевали не только мы сами, но и уважаемые и любимые миллионами люди», - отмечает Сеймур Закаряев.

Проект «Баку – это…» осуществлен при поддержке Beat Group – бум-оператор Эмин Махмудов, режиссер - Мурад Мурадлы.

Участниками проекта стали Вахтанг Кикабидзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Вера Брежнева, Анна Седокова, группа «A’Studio», Александр Панайотов, Леонид Агутин, Ани Лорак, Алексей Чумаков, Глюкоза и телеведущая Яна Чурикова.

В своих интервью звезды признаются в любви к Баку и делятся впечатлениями о бакинском гостеприимстве, национальной кухне и музыке.

К примеру, Анна Седокова заявляет, что в Баку ее называют джаной (красоткой – прим. ред.) и ей это очень приятно, а Вера Брежнева отмечает, что является большой поклонницей творчества Муслима Магомаева, также выделяя Эльдара Гасымова и Нигяр Джамал. Вахтанг Кикабидзе делится своими воспоминаниями о дружбе и работе с легендарным азербайджанским джазовым музыкантом Вагифом Мустафазаде.

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Ф.В, Г.Р.