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Анкару затопило ливнем, есть жертвы – ФОТО

Сегодня в 10:09 ~ 1 минута на чтение 272
Анкару затопило ливнем, есть жертвы – ФОТО

Сильные ливни затопили вчера улицы турецкой столицы, в результате стихийного бедствия погибли 3 человека.

Как сообщает Sozcü, дождь не прекращался в течение 2-х часов, затопив за это время дома, торговые объекты, машины. Люди ведрами выливали воду, заполнившую первые этажи домов.

В наибольшей степени пострадал район Этимесгют, где движение было буквально парализовано. По данным столичного муниципалитета, жертвами стихийного бедствия стали три человека.

В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий селей.

Ф.Багирова

 

 

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