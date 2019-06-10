Анкару затопило ливнем, есть жертвы – ФОТО

Сильные ливни затопили вчера улицы турецкой столицы, в результате стихийного бедствия погибли 3 человека.

Как сообщает Sozcü, дождь не прекращался в течение 2-х часов, затопив за это время дома, торговые объекты, машины. Люди ведрами выливали воду, заполнившую первые этажи домов.

В наибольшей степени пострадал район Этимесгют, где движение было буквально парализовано. По данным столичного муниципалитета, жертвами стихийного бедствия стали три человека.

В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий селей.

Ф.Багирова