Анкара и Баку наладят производство грузовых вагонов для БТК

Турция и Азербайджан наладят совместное производство товарных вагонов для железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как сообщил Anadolu министр инфраструктуры и транспорта Турции Мехмет Джахид Турхан, производство товарных вагонов для БТК будет налажено в Азербайджане.

По БТК уже курсируют 150 грузовых вагонов производства турецкой компании TÜDEMSAŞ, сказал Турхан.

По его словам, развитая транспортная инфраструктура является необходимым условием для роста грузоперевозок по БТК.

«Железная дорога БТК затрагивает не только экономику трех стран, по территории которых проходит, но и интересы Великобритании, Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Венгрии, Сербии, Болгарии, Казахстана, Туркменистана и Китая», - сказал Турхан.

Будучи составной частью турецкого проекта «Срединный коридор», железная дорога БТК протяженностью 829 километров связывает Баку и Карс.

Министр отметил, что значимость проекта БТК будет ежегодно расти. «На сегодняшний день товарооборот между Китаем и странами Европы достигает 1,5 миллиарда долларов в сутки. В ближайшие пять-шесть лет этот показатель достигнет двух миллиардов долларов», - сказал Турхан.

По его словам, грузоперевозки по БТК на сегодняшний день достигли 184 тысяч тонн. Из них 17,5 тысячи тонн грузов перевезено транзитом через Турцию.

Министр также коснулся темы пассажирских перевозок по БТК. По его словам, по договоренности с «Азербайджанскими железными дорогами» по БТК будут запущены пассажирские поезда из 10 вагонов производства компании Stadler.

«Каждый состав будет рассчитан на 257 человек. 24-25 мая в Анкаре состоится заседание, на котором будет обсуждаться график движения пассажирских поездов. Будет принято решение о том, сколько раз в неделю по БТК будут курсировать пассажирские поезда, и как будет осуществляться продажа билетов», - сказал Турхан.

Ф.Багирова