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Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти в матче за 3 место Лиги наций - ФОТО

Сегодня в 22:22 ~ 1 минута на чтение 120
Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти в матче за 3 место Лиги наций - ФОТО

Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти со счетом 6:5 в матче за 3 место Лиги Наций УЕФА.

Встреча состоялась в португальском Гимарайнше на стадионе «Афонсу Энрикеш».

Обслуживал матч арбитр Овидиу Хацеган, которому ассистировали Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счётом 0:0.

На 85-й минуте нападающий английской сборной Каллум Уилсон забил гол, но арбитр отменил взятие ворот после видеоповтора, зафиксировав нарушение правил со стороны форварда.

Напомним, что в полуфинале Англия уступила Нидерландам (1:3), Швейцария потерпела поражение в матче с Португалией (1:3).

В финале Лиги Наций сыграют сборные Португалии и Нидерландов. Встреча состоится сегодня, 9 июня, и начнётся в 22:45. Матч пройдёт в Порту на стадионе «Драгау».

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