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Анджелина Джоли призналась в чувствах к Брэду Питту

8 Сентября, 2018 в 14:06 ~ 1 минута на чтение 58193
Анджелина Джоли призналась в чувствах к Брэду Питту
В Сети в очередной раз начали активно обсуждать вероятное воссоединение звёздной пары.

Популярная актриса и многодетная мать Анджелина Джоли не испытывает чувства гнева к своему бывшему супругу. Знаменитость признаётся, что она с нежностью вспоминает Брэда Питта.

Также Джоли призналась, что не жалеет о таких длительных отношениях. По словам актрисы, в тот период она испытывала абсолютное счастье. Ранее Брэд Питт в одном из интервью признался, что всё ещё любит свою супругу.

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