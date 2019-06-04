Андреа Бочелли в эфире шоу «Вечерний Ургант» назвал Юсифа Эйвазова великим тенором - ВИДЕО

4 июня в Москве в Государственном Кремлевском дворце пройдет совместный концерт одних из самых ярких мировых звезд оперной сцены – Андреа Бочелли, Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова и Ольги Перетятько.

В преддверие концерта оперные исполнители стали гостями одного из самых рейтинговых проектов на Первом российском канале – шоу «Вечерний Ургант».

В ходе программы А.Нетребко рассказала о знакомстве с А.Бочелли, которое произошло в декабре 2018 года: «Мы с Юсифом пришли на его концерт в Нью-Йорке и остались в полном восторге».

«А представляете, какая реакция была у меня, когда я узнал, что в первом ряду сидит Анна Нетребко!» - сказал А.Бочелли.

В ходе программы оперные исполнители рассказали о том, как идет подготовка к концерту в Кремле – Андреа Бочелли отметил, что не включил в свою программу ни одного произведения на русском языке, подчеркнув следующее: «Не будет русского репертуара, так как я слишком уважаю этот репертуар, особенно то, как звучит язык. Здесь с нами есть великий тенор, поэтому это его дело и честь петь по-русски. Каждый из нас должен делать то, что у него лучше получается. Я могу похвастать хорошим итальянским произношением».

В свою очередь, Ю.Эйвазов поблагодарил А.Бочелли, отметив, что в Кремле споет с итальянским тенором несколько песен дуэтом.

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В.Ф, Г.Р.