Андреа Бочелли и Юсиф Эйвазов спели дуэтом в Кремле – ФОТО – ВИДЕО

4 июня в Москве в Государственном Кремлевском дворце прошел совместный концерт одних из самых ярких мировых звезд оперной сцены – Андреа Бочелли, Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова и Ольги Перетятько.

В ходе концерта народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов спел дуэтом со всемирно известным итальянским исполнителем классической и популярной музыки Андреа Бочелли.

«Хочу поделиться немного своими чувствами от концерта. Вчера был особый вечер, петь дуэтом с этим невероятным артистом было чем-то особенным. Дорогой Андреа, слышать близко твой голос, твое пение, твое неповторимое искусство растрогало меня до глубины души.

Спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что ты и твоя супруга столько всего делаете для нуждающихся людей в этом мире, делая этот мир лучше. Пусть твой голос звучит как можно дольше, и мы еще обязательно споем вместе», - пишет Ю.Эйвазов о концерте в Кремле на своей странице в социальной сети Instagram.

Зрители, присутствовавшие на кремлевском концерте, активно делились в социальных сетях видеороликами совместного выступления А.Бочелли и Ю.Эйвазова.

View this post on Instagram A post shared by A N D R E W B U L G A K O V (@andrewbulgakov) on Jun 5, 2019 at 1:55pm PDT

View this post on Instagram A post shared by A N D R E W B U L G A K O V (@andrewbulgakov) on Jun 5, 2019 at 8:44am PDT

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В.Ф, Г.Р.