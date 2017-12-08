Анар Багиров о приеме в Коллегию адвокатов

Замедление приема в Коллегию адвокатов было связано с определенными недостатками, в какой-то степени халатностью Коллегии адвокатов.

Об этом сообщил журналистам новый председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

«После отставки руководства Коллегии адвокатов и подготовки структуры к конференции этот процесс замедлился. Мы будем стараться, чтобы впредь подобные случаи не повторялись», - сказал он.

Он указал, что в связи с членством в Коллегии адвокатов в кратчайшие сроки будет сделано объявление и начнется прием документов.

Напомним, что в четверг в Баку состоялась очередная конференция Коллегии адвокатов Азербайджана. На конференции с участием более 100 представителей был избран новый председатель коллегии, им стал член Президиума, адвокат Анар Багиров.

Эльшан Рустамов, Г.Р.