1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Анар Багиров о приеме в Коллегию адвокатов

Сегодня в 11:57 ~ 1 минута на чтение 267
Анар Багиров о приеме в Коллегию адвокатов

Замедление приема в Коллегию адвокатов было связано с определенными недостатками, в какой-то степени халатностью Коллегии адвокатов.

Об этом сообщил журналистам новый председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

«После отставки руководства Коллегии адвокатов и подготовки структуры к конференции этот процесс замедлился. Мы будем стараться, чтобы впредь подобные случаи не повторялись», - сказал он.

Он указал, что в связи с членством в Коллегии адвокатов в кратчайшие сроки будет сделано объявление и начнется прием документов.

Напомним, что в четверг в Баку состоялась очередная конференция Коллегии адвокатов Азербайджана. На конференции с участием более 100 представителей был избран новый председатель коллегии, им стал член Президиума, адвокат Анар Багиров.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

267

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2017 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net