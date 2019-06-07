Анар Аскеров: «В Азербайджане формируются персональные бренды, то есть, «поколение тех, кто хочет быть найденным» - ФОТО

Анар Аскеров - специалист по пиару (PR) с более чем 10-летним стажем работы.

Он - учредитель и CEO компании «INPRESS PR Solutions». Главное направление его деятельности адресовано лицам и фирмам для оказания поддержки в деле создания, защиты брендов и донесения до аудитории посланий с использованием современных инструментов новых медиа.

- Как нам известно, учрежденная вами компания является первой в Азербайджане компанией по управлению персональной репутацией. Чем была продиктована необходимость создания этой компании?

- Мы занимаемся новыми медиа и PR на протяжении долгих лет. Видя, насколько влияет технологический прогресс на сферу пиара, мы изучаем и рассматриваем новые инструменты. В цифровом мире процесс донесения посыла бренда до целевой аудитории стремительно меняется. Такое происходит едва ли не каждый день, поскольку целевая аудитория ищет и находит нужную информацию в любое желаемое время и по каналам, которым доверяет и отдает предпочтение. «Ищущее поколение», принимаясь за поиск информации об услугах, компании и продукте, хочет знать и то, кому принадлежит тот или иной бренд. Порой даже не находя его, они все равно ищут в цифровом мире владельца бренда и пристально наблюдают за ним. Именно по этой причине за последние годы мы все чаще слышим не о фирмах, а о персонах.

В этом контексте развитие в Азербайджане протекает в двух основных направлениях. С одной стороны, формируется «ищущее поколение», а с другой – персональные бренды, то есть, «поколение тех, кто хочет быть найденным». Все пребывают в извечном поиске. Клиент блуждает в поисках услуг, пациент - в поисках врача, врач - в поисках пациента, работодатель - в поисках работника, а соискатель – в поисках хорошей работы и прочее. Процесс поиска протекает в цифровом мире. В этом процессе первый момент – быть найденным при поиске, а второй – будучи найденным, правильно, профессионально и должным образом выглядеть. Речь идет о наличии подходящего и правильного контента о найденном лице. Работа нашей команды как раз и состоит в использовании современных пиар-средств и оказании содействия лицу, желающему быть найденным, в построении соответствующей брендам правильной репутации.

- Любой может обратиться к вам и стать вашим клиентом? По каким критериям вы отбираете клиентов?

- Построение персональной репутации любого лица или управление этой репутацией – большая ответственность для нас. Поэтому мы внимательно относимся к выбору клиентов. Тщательно изучаем характеристики обратившегося к нам лица - цифровой след, профессионализм, характер. Убедившись на основе результатов анализа в отсутствии негативного влияния рациональных и эмоциональных ценностей лица на его целевую аудиторию и общество в целом, мы приступаем к работе. К примеру, мы не окажем услуг врачу, в отношении которого много жалоб и недовольств со стороны пациентов.

- Скажем, принято решение создать репутацию какого-либо лица. Как протекает дальнейший процесс? Вот к вам поступило обращение, вы проанализировали предоставленные сведения, а что дальше?

- Обратившийся к нам должен четко понимать, чего хочет от себя и от жизни. То есть, у него должны быть четкие представления об этом. Лицо, обратившееся к нам, должно не только понимать, чего хочет, но и то, зачем ему это надо. Он должен иметь планы на предстоящий год, три года, пять лет и понимать, чего собирается достичь за этот период, или, по меньшей мере, представлять, какой будет его репутация спустя пять лет. Это очень важно. После того как будет принято обращение, клиент заполняет специально подготовленный нами вопросник. На основе ответов мы подготавливаем для нашего клиента Репутационную стратегию, как минимум, на предстоящие 6 месяцев и представляем наше видение управления этой стратегией. После принятия стратегии предпринимаются соответствующие шаги. Разумеется, на пути ее реализации могут возникнуть определенные новшества, с учетом которых мы вносим соответствующие коррективы.

- Получается, в итоге в вашем распоряжении появляется обширная клиентская база, большинство сведений которой конфиденциальны. Как же обеспечивается персональная конфиденциальность?

- Вы затронули очень важный аспект. Одним из основных критериев нашей деятельности является защита конфиденциальности. То есть, без позволения клиента сведения о нем не разглашаются третьим лицам и нигде не распространяются. Как правило, на встречах выспрашивают о наших клиентах, очевидно, считая это мерилом качества нашей деятельности. Разумеется, мы не разглашаем имена наших клиентов. Даже клиенты, очень довольные нашей работой, не любят распространяться о нас (смеется).

- Представители каких областей обращаются к вам чаще всего? Должно быть, эти сведения не являются конфиденциальными...

- Конечно, в этом нет никакой тайны. Я могу назвать вам эти сферы. Как правило, обращаются клиенты из сферы финансов и здравоохранения. В бизнес-среде обычно интерес выказывают главы компаний или их заместители. В целом, по мере нарастания здоровой конкуренции в какой-либо сфере соответственно растет и потребность представителей этой сферы в нашей работе, и мы ожидаем повышения этого интереса в будущем.

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