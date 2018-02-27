Amnesty International о произволе в тюрьмах и судах Армении, преследовании свободомыслия

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о ситуации в области прав человека в 159 странах мира, в том числе и в Армении.

В части касательно Армении сделан акцент на таких аспектах, как нарушения во время парламентских выборов в апреле 2017 года, значительное превышение полицией своих полномочий при подавлении протестов в Ереване в 2016-м, грубые нарушения в судебно-правовой системе, насилие в местах предварительного заключения и прочее.

«Наблюдатели от ОБСЕ сообщали, что [парламентские] выборы были омрачены «достоверными сообщениями о скупке голосов, давлении на государственных служащих и сотрудников частных компаний», чтобы обеспечить голосование за правящую партию», - говорится в докладе Amnesty International, опубликованном на сайте организации.

Правящая Республиканская партия получила большинство на прошедших 2 апреля 2017 года парламентских выборах – первых выборах после конституционного референдума 2015 года, утвердившего переход от президентской к парламентской республике в Армении.

«Почти никто не понес ответственности за ненужное превышение силы полицией во время преимущественно мирных антиправительственных выступлений в Ереване в июле 2016 года, когда были ранены и произвольно задержаны сотни человек», - говорится в докладе.

«Против десятков демонстрантов были возбуждены уголовные дела за предполагаемое нарушение общественного порядка и другие преступления. Уголовное дело, инициированное в связи с утверждениями о превышении полномочий полицейскими, к предъявлению обвинений не привело», - также говорится в тексте.

Несправедливые судебные процессы

Отмечается, что члены оппозиционной организации, захватившие здание полиции во время подготовки к акциям протеста в 2016 году, предстали перед судом по ряду обвинений в насильственных преступлениях, включая захват заложников и убийство сотрудников полиции.

По данным Amnesty International, которая ссылается на показания нескольких обвиняемых, под стражей их избивали, а адвокаты сообщали, что на них самих оказывается давление, им целенаправленно мешают работать.

«Араик Папикян, Мушег Шушанян, Нина Карапетянц и другие защитники по этому делу пожаловались на то, что администрация следственного изолятора не давала им посещать обвиняемых и встречаться с ними в конфиденциальной обстановке, а также незаконно отобрала у них и уничтожила некоторые материалы дела, которые были у них с собой», - говорится в докладе.

Несколько адвокатов также сообщили, что их подолгу и с пристрастием обыскивали по прибытии в суд. Тех из адвокатов, кто не позволил себя обыскать, в зал суда не допустили, и коллегия адвокатов начала в отношении них дисциплинарное производство.

Как рассказали адвокаты, на которых ссылается Amnesty International, «28 июня пятерых подсудимых принудительно забрали из зала заседаний и отвели в подвал, где несколько сотрудников полиции их избивали, пока шел суд».

Персонал тюремной больницы, по данным правозащитников, зафиксировал наличие у подсудимых следов жестокого обращения, включая кровоподтеки и ссадины на лицах и ногах. Полицейские утверждали, что обвиняемые нанесли себе телесные повреждения сами, когда в знак протеста бились головой и ногами о стены и ограждения.

По состоянию на конец года велись расследования утверждений об избиениях и притеснениях адвокатов, отмечается в докладе.

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Правозащитники

Отмечается, что в январе возобновились судебные слушания по делу Марины Погосян — правозащитницы и руководителя общественной организации «Велес», которая известна своими разоблачениями коррупции во власти, и которая оказывает юридическую помощь лицам, чьи права были нарушены.

В 2015 году, после того как она обвинила бывших сотрудников государственных органов в отмывании денег, против нее возбудили дело о вымогательстве. Местные правозащитники связывают это судебное преследование с ее деятельностью по разоблачению коррупции.

«Марина Погосян 30 апреля сообщила, что от ее имени был заведен поддельный аккаунт в Фейсбуке, с которого ее контактам рассылаются фотографии и видео сексуального содержания, чтобы испортить ей репутацию», - говорится в докладе.

Экономические, социальные и культурные права

Комитет по ликвидации расовой дискриминации выражал беспокойство по поводу отсутствия данных об осуществлении меньшинствами, беженцами и просителями убежища экономических, социальных и культурных прав.

Он также указал на отсутствие информации о небольших национальных меньшинствах, таких как ломы (также известные как боша) и молокане, и попросил власти собирать данные по экономическим и социальным показателям с разбивкой по национальностям, гражданству и стране происхождения.

Свобода выражения мнений

Парламентские выборы и выборы в городской совет Еревана в апреле и мае прошлого года соответственно, а также предвыборные кампании были отмечены отдельными случаями применения насилия к журналистам и прочим лицам, которые пытались сообщать о нарушениях на выборах, сообщают правозащитники Amnesty International.

Так, 2 апреля в ереванском районе Конд произошло нападение на двух журналистов, расследовавших утверждения о скупке голосов в местном предвыборном штабе Республиканской партии.

«Сторонники партии отобрали видеооборудование у корреспондентки, снимавшей людей, которые выходили из штаба. По состоянию на конец года расследование инцидента еще не завершилось», - отмечается в докладе.

1news.az