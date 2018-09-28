Американский бранч с барбекю в Boulevard Hotel Baku – ФОТО

Бранч - идеальное начало воскресного дня для большой семьи, все члены которой, выспавшись и хорошо отдохнув, собрались за столиком в ресторане.

Никуда не надо торопиться, времени предостаточно для бесед и неспешного смакования многообразия блюд, настоящий завтрак, плавно перетекающий в обед. На бранч можно отправиться и с друзьями, с деловыми партнерами, вместе с любимым человеком и даже в одиночестве.

Главное условие — наличие свободного времени и соответствующее настроение.

В последний день сентября (воскресенье, 30 сентября) Boulevard Hotel Baku приглашает и ждет вас в Green House Kitchen на американский бранч с барбекю. В меню включены настоящие фермерские продукты, натуральные, без ГМО.

Цена на человека: 66 AZN.

Приготовьтесь к сытной и полезной трапезе, ведь впереди настоящая прохладная осень.

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