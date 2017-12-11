Американский астронавт в Баку: «Если не ставить больших целей, никогда не поделишься большими достижениями» - ФОТО

В Баку находится необычный гость из США – 35-я женщина-астронавт и первая женщина украинского происхождения, побывавшая в открытом космосе.

Хайди-Мария Стефанишин Пайпер участвовала в двух космических полетах – в 2006 и в 2008 году, проведя в космосе в общей сложности более 27 суток. Пять раз она выходила в открытый космос, проведя там в общей сложности более 33 часов.

Она стала 445-м человеком, увидевшим космос собственными глазами.

В Баку Пайпер посещает различные образовательные учреждения, общается со студентами, чтобы воодушевить молодых людей на амбициозные планы и большие цели.

«Если не ставить себе больших задач, никогда не сможешь поделиться с людьми большими достижениями», - сказала Пайпер на лекции в Университете ADA в понедельник.

Она поделилась со студентами историей своей жизни и карьеры, рассказав о трудностях и победах, об ощущении космоса, о том, как балансировать между работой за пределами земной орбиты и семейными обязанностями, и в целом о том, какого быть женщиной-астронавтом.

«Космос – удивительное и особенное место. Побывать в космосе – это фантастическое ощущение, и я очень рада, что мне в жизни выдалась такая возможность, что меня выбрали, и я побывала в космосе даже дважды», - сказала Пайпер.

Она эмигрировала из Западной Украины в Америку еще ребенком. Получив образование инженера в области машиностроения, а затем и специализацию офицера-водолаза, некоторое время служила в военно-морских силах США.

Пайпер принимала участие в составлении плана подъема подводной лодки перуанского ВМС PACOCHA и в работах по снятию с мели танкера EXXON HOUSTON, который сел на мель в марте 1989 года.

После ухода в июле 2009 года из отряда астронавтов НАСА Пайпер вернулась на службу в ВМС США.

На вопрос аудитории об опасностях, которые таит профессия астронавта для женщины, Пайпер ответила, что быть космонавтом для женщины не опаснее, чем для мужчины.

«Безусловно, опасность есть. Ты находишься в ракете, которая летит за счет огромного количества топлива. Это как находиться рядом с вулканом», - сказала Пайпер.

«Находясь внутри шатла, ты в безопасности. Но снаружи тебя ожидает непредсказуемость и опасность. Нужно быть крайне внимательным и аккуратным по отношению ко всем задачам, которые перед тобой стоят, так как космос – это не дружелюбное место», - сказала она.

Коснулась Пайпер и вопроса сочетания такой нестандартной профессии как астронавт с семейными обязанностями.

«Это очень сложно, - признала она. - Очень важно, чтобы члены вашей семьи с пониманием относились к выбранному вами роду занятий и осознавали значимость того шанса, который выпал вам в жизни», - сказала Пайпер.

«В моей семейной жизни были такие периоды, когда мой супруг был вынужден объединить в себе функции и папы, и мамы в воспитании нашего сына. Поэтому, если вы выбрали для себя профессию астронавта, важно, чтобы семья вас в этом полностью поддерживала», - добавила она.

Елена Остапенко