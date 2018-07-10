Американские психологи: Положительный эффект отпуска длится недолго

Отпуск помогает человеку перезарядиться, но уже через три дня на работе этот эффект исчезает.

К такому выводу пришли ученые из Американской психологической ассоциации, сообщает медицинский портал MedDaily.

Многие возвращаются на работу воодушевленными, энергичными и свободными от стресса. Однако работодатели редко поощряют уход сотрудников в отпуск.

Стресс на работе не только снижает продуктивность, но и может негативно повлиять на психическое здоровье. Поэтому работникам необходим отпуск, считают исследователи.

Специалисты опросили 1500 работников. Руководители всего 38% респондентов поддерживали сотрудников, собравшихся в отпуск.



68% опрошенных после отпуска приходили на работу с более позитивным настроем. У 57% благодаря отпуску уровень стресса упал, а мотивация повысилась. 66% в отпуске получили заряд энергии.

30% добровольцев в отпуске уделяли делам больше времени, чем собирались. Каждый пятый даже в отпуске испытывал стресс из-за работы. Больше 40% работников боялись возвращаться в офис после отпуска.

1news.az