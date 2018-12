Досадная опечатка Post-Journal: «Дырки Джулии Робертс становятся лучше с возрастом» - ФОТО

Газета Post-Journal, издаваемая в Западном Нью-Йорке принесла извинения известной голливудской актрисе Джулии Робертс в связи с ошибкой в статье о ней.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Breitbart, статья была опубликована с заголовком Julia Roberts Finds Life And Her Holes Get Better With Age (Джулия Робертс считает, что с возрастом ее жизнь и дыры становятся лучше).

Ошибка всего лишь в одной букве привела к тому, что актриса стала «известна» не только своими ролями, но и «дырами».

Дело в том, что опечатка произошла в слове roles. Вместо буквы «r» там была вставлена буква «h».

Читатели газеты, заметившие данную опечатку, распространили снимок газеты в соцсетях.

В свою очередь, газета принесла извинения актрисе и опубликовала уточнение, в котором отмечается, что вместо «ее дыры становятся лучше» следует читать, что «ее роли становятся лучше».

Также следует отметить, что данный конфуз привлек внимание ряда интернет-пользователей, которые вдоволь пошутили на эту тему.

1news.az