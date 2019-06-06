Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием

Американец Чарльз В. Джексон — младший из штата Северная Каролина выиграл джек-пот лотереи Powerball в размере 344,6 миллиона долларов, сообщает телеканал CNBC.

Ушедший на пенсию 66-летний владелец магазина военных товаров рассказал, что нашел выигрышный номер на обороте бумажки из печенья с предсказаниями, которое дала ему дала внучка, побывавшая во вьетнамском ресторане.

При этом Джексон не верил, что этот номер поможет ему выиграть приз. Сперва он подумал, что последняя цифра не совпала, и предположил, что выиграл только 50 тысяч.

"Вы играете, чтобы выиграть, но вы никогда не ожидаете выиграть весь чертов джекпот", — сказал победитель лотереи на пресс-конференции.