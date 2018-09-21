Американец отсидел в тюрьме 27 лет за преступление, которого не совершал

В США выпустили на свободу Валентино Диксона, отсидевшего 27 лет за преступление, которого он не совершал.

Двадцать семь лет назад Валентино пришел на вечеринку, где завязалась драка, а затем началась стрельба. Как заявлял мужчина, в столкновении он участия не принимал и уехал с места происшествия. Кроме того, он даже не знал, что тогда погиб семнадцатилетний подросток, сообщает РИА Новости.

Как рассказала изданию мать Диксона, они узнали о том, что полиция ищет ее сына, от друзей. Через некоторое время к ним домой приехали полицейские и арестовали мужчину.

До того Валентино был судим за хранение наркотиков, а пистолет, из которого произвели фатальные выстрелы, также принадлежал ему. Однако свидетели не могли точно сказать, кто именно стрелял. Но, тем не менее, Диксона признали виновным и приговорили к 39 годам.

Диксон отсидел уже две трети этого срока, когда нашлись волонтеры — студенты юридического университета, которые заново провели расследование и опросили всех свидетелей. Они вычислили, что в тот вечер из пистолета стрелял некий Ламар Скотт, также отбывающий наказание в тюрьме за другое преступление. На допросе Скотт признался, что именно он застрелил подростка 27 лет назад. Результаты расследования передали правоохранителям, а те в итоге приняли решение выпустить Диксона на свободу.

После освобождения мужчина признался, что не планирует искать людей, которые неверно осудили его, а хочет насладиться общением с семьей и друзьями, а также развивать талант художника. За 27 лет у него выросла дочь и родились двое внуков.

А.А., Э.Т.