Американец бросил телефон в Трампа - ВИДЕО

Неизвестный арестован за бросок мобильного телефона в сторону президента США Дональда Трампа перед началом его выступления на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации.

— Когда президент поднимался на сцену, сотовый телефон, брошенный из толпы, упал на сцену. Одного человека удалили с мероприятия, расследование произошедшего продолжается, — сообщил телеканалу Fox News источник из Секретной службы США.

По предварительным данным, неоднозначный поступок совершил Уильям Роуз. Американские СМИ сообщили, что мужчина мог находиться под воздействием алкоголя и наркотиков. В ближайшее время специалисты оценят состояние его психического здоровья.

Также отмечается, что сотрудники Секретной службы США намерены выяснить, с какой целью был сделан неудачный бросок и был ли промах случайностью.

Life.ru

#BREAKING: A phone was thrown at @realDonaldTrump during his introduction at the @NRA convention.



The individual was swiftly arrested and the President continued with no problem. pic.twitter.com/EDcHwNgQl7 — Bradley Brewer (@realBradBrewer) 26 апреля 2019 г.