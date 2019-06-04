Amburan Kids - новый тренд в полезном и веселом отдыхе детей и взрослых - ФОТО

Досуг и развлечения, игры детей – очень важный этап становления их личности, развития всех навыков, начиная от логического мышления и вплоть до мелкой моторики.

А семейный досуг – когда родители активно развлекаются и отдыхают вместе, рядом с детьми – вообще прекрасен тем, что близкие, родные друг другу люди сообща не только весело и интересно проводят время, но и узнают что-то новое.

У нас в Баку пока еще не так много мест, предназначенных для семейного отдыха и развлечений, особенно крытых (что весьма важно летом, когда днем в жару на открытом воздухе не очень-то погуляешь). В этом плане значение открывшегося 1 июня – в Международный день защиты детей – нового детского развлекательного центра Amburan Kids трудно переоценить. Расположенный у моря в поселке Бильгя (в Amburan Mall на шоссе Мардакан-Бузовна-Бильгя), он создан специально для веселого, полезного, интересного, безопасного и познавательного отдыха и времяпрепровождения детей и взрослых.

Все, кто побывал на открытии, своими глазами убедились, что центр Amburan Kids является новым трендом в организации досуга детей и родителей. Руководствуясь лозунгом «Играй, отдыхай, познавай!», здесь все продумано и организовано на высшем уровне.

В частности, игровые зоны разделены на возрастные сектора. Место для самых маленьких называется Sweet City и предназначено для детей от 2-х до 8 лет. Это, возможно, самое веселое место центра, представляющее из себя большую территорию с трехэтажной игровой зоной, в которой дети могут прыгать, бегать, подниматься с этажа на этаж, спускаться по горкам, заползать в туннели и прыгать на мини-батуты. Это действительно очень весело для них – в результате ребенок может буквально часами играть и бегать тут, пока есть силы. Что очень важно – игровая зона полностью безопасна, обита мягким покрытием, а родители, надев бахилы, могут находиться рядом или наблюдать за детьми через стеклянную перегородку.

Для более взрослых детей от 7 лет есть игровой центр посложнее - Bono Bourg. В нем заметно больше возможностей для физических игр, для «альпинистского» покорения высот, для того чтобы проявить себя как начинающий спортсмен или путешественник. Опытные и внимательные инструкторы обеспечат безопасность детей и помогут им сделать свои первые шаги в таких «экстремальных» видах отдыха, как скалолазание и прыжки на батуте.

«Любви все возрасты покорны» - это про Motor City и Builder City, еще один игровой и развлекательный центр. Тут есть условия и для маленьких, и для подростков, так как этот центр объединяет большую строительную площадку и арену для гонок на маленьких электромобилях.

Здесь маленькие строители и гонщики могут проявить свои незаурядные способности. В частности, из удобных, легких и прочных «кирпичей» дети могут сами построить дом, причем для этого у них есть не только сами кирпичи, но и большой подъемный кран, который можно самостоятельно приводить в движение, а также «как настоящие» бетономешалка, тракторы с прицепами, экскаваторы, бульдозеры, строительные инструменты и многое другое. Перед началом работы дети, как настоящие взрослые, должны надеть жилеты, каски, получить соответствующий инвентарь. Причем с помощью него можно строить не только внешние стены двухэтажного дома, но и внутренние перегородки.

Еще очень интересна имитация пневмопочты, расположенная в углу строительной площадки – она наглядно, на примере разноцветных шаров, показывает различные физические процессы, которые происходят при давлении сжатого воздуха.

Красиво оформлена зона гонок, где много маленьких электромобилей, являющихся точными уменьшенными копиями автомобилей известных мировых марок – кабриолетов, седанов, спорткаров и внедорожников. Здесь к услугам детей от 2-х до 12 лет есть и «заправочная станция» с бензином и дизельным топливом, услуги «мойки», извилистая и просторная трасса. Впрочем, расположенный тут же «полицейский пост» с мигалками недвусмысленно напоминает, что особо гнать нельзя, наоборот, необходимо соблюдать правила дорожного движения с детства.

И наконец, последний развлекательный центр – ANVIO – предназначен для подростков от 15 лет и старше и полон игр виртуальной реальности, которые могут подарить самые реальные эмоции...

Кроме того, в Amburan Kids есть несколько красочных комнат - Party rooms - которые предназначены для проведения дней рождений с одноклассниками, организации классных праздников, встреч друзей. Опытный персонал по желанию детей и их родителей создаст в комнатах обстановку на любую тематику – от кукол LOL и Барби-вечеринки до шоу трансформеров и настоящих детских мини-банкетов. То есть в зависимости от фантазии детей и родителей можно создать все для веселого, интересного и самое главное, индивидуально-неповторимого праздника, написанного по сценарию и желанию ребенка и его родителей.

На открытии Amburan Kids Мехрибан Назарова, менеджер по маркетингу и спонсорству компании-создателя центра Caspian Entertainment, отметила, что компания специализируется на организации семейного отдыха, развлечениях и развитии детей. «Наша главная цель – эффективная организация досуга и развлечений детей и их родителей. Это - сфера, требующая внимательного и серьезного подхода, большой ответственности, и мы рады, что можем внести свой вклад в полноценное развитие детей, организацию интересного отдыха для них и взрослых», - подчеркнула М.Назарова.

Нужно отметить, что Amburan Kids – это центр, где вашим детям будет не только радостно и интересно, но они также смогут и узнать много нового. Здесь при демократичных ценах созданы все условия для физического и психологического детского развития, подготовки детей к жизни, выбору профессии, познании мира. Приезжайте в Amburan Kids и убедитесь в этом сами!

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