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Аллахшукюр Пашазаде: В Азербайджане в религиозной сфере царит стабильность

Сегодня в 14:35 ~ 1 минута на чтение 346
Аллахшукюр Пашазаде: В Азербайджане в религиозной сфере царит стабильность

"Самое большое мое желание в том, чтобы кровь наших шехидов не была пролита понапрасну и наши земли вскоре были освобождены под руководством Верховного главнокомандующего. В ходе сегодняшней праздничной молитвы мы сделали дуа во имя процветающего будущего Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом после праздничного намаза в мечете Тезепир журналистам сказал председатель Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

"В Азербайджане в религиозной сфере царит стабильность, для верующих созданы все условия. Однако, есть те, которые используя созданные условия, хотят преподнести миру события в нашей стране в другом свете. Конечно, это неприемлемо, возможно даже, это является деятельностью против азербайджанского народа" - добавил А.Пашазаде. 

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