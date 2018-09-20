Алла Пугачева и Максим Галкин торжественно отпраздновали пятилетие близнецов – ФОТО

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин с размахом отпраздновали день рождения близнецов Гарри и Лизы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Vokrug.tv, торжественное празднование пятилетия близнецов прошло в фешенебельном ресторане на Рублевке и обошлось звездным родителям примерно в полтора миллиона рублей.

Презентом от А.Пугачевой и М.Галкина детям стал живой уголок – родители подарили именинникам канареек и хомячков, за которыми дети теперь будут наблюдать.

Поздравить Лизу и Гарри Галкиных приехало немало звезд российского шоу-бизнеса, в числе которых Филипп Киркоров, Николай Басков, Светлана Лобода, Сергей Лазарев и другие.

Как проходило празднование пятилетия близнецов, можно увидеть на снимках, представленных Максимом Галкиным в социальной сети Instagram.

Ф.В., Э.Т.

Фото: Instagram by @maxgalkinru