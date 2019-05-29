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Алкоголизм и стресс: По окончанию «Игры престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационный центр - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 11:45 ~ 2 минуты на чтение 320
Алкоголизм и стресс: По окончанию «Игры престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационный центр - ФОТО - ВИДЕО

Исполнитель роли Джона Сноу в культовом сериале «Игра престолов» актер Кит Харингтон попал в реабилитационный центр, где оказался после напряженного промо-тура, посвященного заключительному сезону покорившей мир фэнтези саги.

Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя актера сообщает, что К.Харингтон решил использовать перерыв в своем съемочном графике как возможность провести определенное время в оздоровительном центре, чтобы заняться некоторыми личными вопросами, подробности которых не уточняются.

В свою очередь издание Page Six отмечает, что К. Харингтон уже месяц как лечится от алкоголизма и борется со стрессом в элитной клинике, расположенной в Коннектикуте – официально эта информация не подтверждается.

Ранее актер в своем интервью Variety.com признался, что столкнулся с серьезным стрессом, когда его персонаж стал центральным в «Игре престолов» - именно в тот момент он впервые обратился к терапии.

Что касается алкогольной зависимости, то сравнительно недавно актер попал в скандальную хронику, устроив пьяный дебош в одном из Нью-Йоркских баров, из которого был выведен сотрудниками охраны заведения.

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В.Ф, Г.Р.

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