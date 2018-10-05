В результате неприятного происшествия известный азербайджанский певец Али Миралиев попал в больницу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Yenicag, певец повредил ногу на даче в Мярдаканах.

«Я работал на даче, когда моя нога застряла между лестницей и арматурой. Как только домашние узнали об этом, они повезли меня в больницу. Спасибо врачам, они сделали мне инъекцию. Я просто умирал от боли. Сейчас мне лучше, хожу прихрамывая», - отметил А.Миралиев.

Следует отметить, что сегодня певец не вышел на программу «Səhər-Səhər» на телеканале ARB, ведущим которой он является.

1news.az