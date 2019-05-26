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Али Лариджани переизбрали спикером иранского парламента

Сегодня в 15:57 ~ 1 минута на чтение 71
Али Лариджани переизбрали спикером иранского парламента
Иранские законодатели в воскресенье вновь избрали Али Лариджани спикером иранского меджлиса (парламента), он будет занимать этот пост 12-й год подряд, сообщает новостное агентство парламента страны ICANA.
 
Голосование прошло в ходе открытого заседания, Лариджани заручился поддержкой 155 из 274 депутатов. На должность также претендовали Мохаммад Реза Ареф и Мохаммад Джавад Абтахи, получив 105 и девять голосов соответственно.
 
Лариджани занимает пост спикера иранского парламента с 2008 года. В прошлом году в ходе голосования он получил 147 из 279 голосов депутатов, тогда как его соперник Мохаммед Реза Ареф набрал 123 голоса.
 
РИА Новости
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