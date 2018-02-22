Али Гасанов: Создание в Карабахе армянской автономии стало отправной точкой для дальнейших армянских территориальных притязаний

«Геноцид в Ходжалы – тягчайшее преступление, совершенное армянскими агрессорами против азербайджанского народа в конце XX века. Массовое истребление жителей карабахского городка Ходжалы расценивается как одно из самых тяжких доселе совершенных преступлений против человечества. Ходжалинская резня ничем не отличается от таких страшных трагедий, как события в Хатыни, Лидице, Орадуре, Сонгми, Руанде и Сребренице».

Об этом пишет помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам , доктор исторических наук, профессор Али Гасанов в первой части своей статьи, опубликованной в очередном номере издающегося в Москве журнала «Ирс-Наследие».

В статье Али Гасанов приводит исторические факты, которые свидетельствуют о том, что еще в начале XIX века, после аннексии Россией Южного Кавказа, было осуществлено массовое переселение армян из Ирана и Турции в стратегически важную нагорную часть Карабаха, являющуюся исторической областью Азербайджана.

«Искусственное увеличение численности армян в этом регионе обернулось в начале XX столетия погромами азербайджанцев со стороны армянских крайних националистов. В этот период армянские шовинисты, руководствуясь идеей «великой Армении», выдвинутой в программе партии «Дашнакцутюн», стали осуществлять политику этнической чистки и геноцида, направленную на изгнание азербайджанцев с их исконных земель. 1905-1906-е годы ознаменовались массовыми кровавыми погромами мирного азербайджанского населения в Баку, Гяндже, Карабахе, Иреване, Нахчыване, Ордубаде, Шарур-Даралагезе, Тифлисе, Зангезуре, Газахе, многие города и села были превращены в руины», - пишет автор.

Напоминая об истории создания автономной области в Нагорном Карабахе, А.Гасанов отмечает, что 7 июня 1923 года в нагорной части Карабаха была создана армянская автономная область с центром в Ханкенди. «Статус автономии был предоставлен без учета мнения коренного населения края – азербайджанцев», - подчеркивает автор.

По мнению А.Гасанова, создание в Карабахе армянской автономии не только нарушило административно-территориальную целостность Азербайджана, но и стало отправной точкой для дальнейших армянских территориальных притязаний. В то же время в середине XX века из Армении были насильственно переселены около 150 тысяч азербайджанцев.

В статье подчеркивается, что в феврале 1988 года в Нагорном Карабахе началось осуществление плана, готовившегося на протяжении долгого времени армянскими политиками и их покровителями и призванного обострить ситуацию в крае. Половинчатая политика советского руководства, вызванная его откровенно проармянской позицией, способствовала дальнейшему обострению ситуации. В конце 1991 года были разграблены и сожжены более 30 населенных пунктов в нагорной части Карабаха, в начале 1992 года армянские силы захватили последние азербайджанские населенные пункты НКАО. Далее в статье подробно излагаются события, предшествующие ходжалинским событиям.

Отметим, что продолжение статьи будет опубликовано в следующем номере журнала.

В рубрике «колонка редактора» главный редактор издания Муса Марджанлы рассказывает читателям о выходе в свет восьмой книги из серии «ИРС-Сокровища Азербайджана» на английском и французском языках и первого номера журнала на казахском языке. Как пишет М.Марджанлы, 28 мая исполняется 100 лет со дня создания Азербайджанской Демократической Республики. В журнале с прошлого года действует рубрика, посвященная этой теме. Несколько раньше исполняется 100-летие массовых кровавых погромов мирного азербайджанского населения армянскими крайними националистами. Это скорбное событие ежегодно отмечается в Азербайджане как День геноцида азербайджанцев. Самым чудовищным эпизодом современного этапа этнических чисток на Южном Кавказе главный редактор называет трагические события в Ходжалы. Он отмечает, что геноциду в Ходжалы, как и другим аспектам этой обширной темы, посвящены материалы, опубликованные в новом номере журнала «ИРС-Наследие».

В этом номере читателям также представлены статьи «Мартовский геноцид 1918 года глазами белорусского фотографа», «Судьба великого романтика», посвященная великому поэту Гусейну Джавиду, «Мусульманский корпус», «Об азербайджанских головных уборах», продолжение статьи «Азербайджанские истоки армянского фольклора» и др.

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