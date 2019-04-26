1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Али Гасанов: «Политика, построенная на клевете, рано или поздно раскрывается»

26 Апреля, 2019 в 23:47 ~ 1 минута на чтение 273
Али Гасанов: «Политика, построенная на клевете, рано или поздно раскрывается»

Исторические центры городов с очень развитым туризмом богаты не только культурными объектами, но и современной инфраструктурой, многочисленными бытовыми и общественными заведениями, созданными для удобства многочисленных туристов, посещающих их.

Как сообщает 1news.az, об этом на своей странице в facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

По его словам, сегодня Баку благодаря своей красоте, комфорту, привлекательности, и самое главное, передовой инфраструктуре может сравниться с самыми красивыми городами мира.

«К сожалению, после того как все попытки тех, кто старался ввести в заблуждение обсуждение общественное мнение, потерпели фиаско, политически заинтересованные группы, а также отдельные лица пытаются выбрать в качестве своей цели рестораны, кафе, точки продажи сувениров.

Видать недостаток мировоззрения у этих людей стал причиной формирования у них ошибочного представления о туристических центрах.

Политика, построенная на клевете, рано или поздно раскрывается. А те, кто пытается добиться популярности этим способом сталкиваются с общественной критикой и теряют свой шаткий авторитет.  Чем быстрее они поймут это, тем лучше станет, как для них, так и для их окружения», - отметил А.Гасанов.

1news.az

Telegram WhatsApp

273

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net