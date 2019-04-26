Али Гасанов: «Политика, построенная на клевете, рано или поздно раскрывается»

Исторические центры городов с очень развитым туризмом богаты не только культурными объектами, но и современной инфраструктурой, многочисленными бытовыми и общественными заведениями, созданными для удобства многочисленных туристов, посещающих их.

Как сообщает 1news.az, об этом на своей странице в facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

По его словам, сегодня Баку благодаря своей красоте, комфорту, привлекательности, и самое главное, передовой инфраструктуре может сравниться с самыми красивыми городами мира.

«К сожалению, после того как все попытки тех, кто старался ввести в заблуждение обсуждение общественное мнение, потерпели фиаско, политически заинтересованные группы, а также отдельные лица пытаются выбрать в качестве своей цели рестораны, кафе, точки продажи сувениров.

Видать недостаток мировоззрения у этих людей стал причиной формирования у них ошибочного представления о туристических центрах.

Политика, построенная на клевете, рано или поздно раскрывается. А те, кто пытается добиться популярности этим способом сталкиваются с общественной критикой и теряют свой шаткий авторитет. Чем быстрее они поймут это, тем лучше станет, как для них, так и для их окружения», - отметил А.Гасанов.

1news.az