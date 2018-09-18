Али Гасанов о неадекватности премьер-министра Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается раздавить своих оппонентов диктаторскими методами, в республике царят беспредел и хаос, экономика находится на грани банкротства, неудачи во внешней политике сменяют друг друга.

Как сообщает 1news.az, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Никол Пашинян, делая селфи на международных мероприятиях с лидерами других государств, пытается преподнести это своей общественности как успех во внешней политике», - отметил он.

По словам Али Гасанова, после прихода к власти Пашинян пытается компенсировать свои обещания популистскими заявлениями.

«Заявляет, что ведет борьбу по возвращению народу богатства, награбленного при прежней власти. Но теперь всем становится понятно, что он хочет всего лишь свою долю от этого богатства», - пишет помощник Президента АР.

А.Гасанов также отметил, что, проснувшись в один день, Пашинян призывает Азербайджан вести переговоры с сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе, а затем берет свои слова обратно.

«Объявляя семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов территориями «НКР», тем самым он демонстрирует явное неуважение к сопредседателям Минской группы ОБСЕ», - подчеркнул он.

А.Гасанов также указал, что Н.Пашинян, с одной стороны, формирует свою команду из русофобов, с другой - ежедневно признается в лояльности союзничеству с Россией.

«Все уже понимают, что премьер-министр Армении неадекватен на занимаемой должности, является пародией на статус политика и анекдоты «армянского радио» о нем - это вопрос времени», - подчеркнул Али Гасанов.

Эльшан Рустамов, Э.Т.