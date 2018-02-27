Али Гасанов: Любое столкновение на линии фронта может перерасти в полномасштабную войну

Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов дал интервью турецкому каналу TRT WORLD.

В интервью Али Гасанов отметил, что Армения уже около 30 лет держит под оккупацией 20% азербайджанской территории. В результате оккупации более миллиона азербайджанцев, будучи изгнанными со своих родных земель, живут жизнью беженцев и вынужденных переселенцев. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции о безоговорочном выводе армянских вооруженных сил с азербайджанских земель и возвращении беженцев и вынужденных переселенцев в родные края. Подобные решения и резолюции были приняты и другими международными организациями.

Однако Армения игнорирует решения и резолюции международных структур, продолжает держать под оккупацией азербайджанские земли. Причиной этого являются двойные стандарты, существующие в мире. Пользуясь этими двойными стандартами, Армения не выполняет решения международных организаций, в том числе занимающейся непосредственно решением этого конфликта Минской группы ОБСЕ. Неизменная позиция Азербайджана по мирному урегулированию конфликта заключается в том, что территориальная целостность страны должна быть восстановлена, беженцы и вынужденные переселенцы - вернуться в свои родные края.

Что касается вопроса пленных и заложников, то должен сказать, что тысячи азербайджанцев все еще находятся в плену в Армении. Хоть Азербайджан и вернул всех пленных армян, Армения возвращать азербайджанских пленных и заложников не хочет. Армения и в этом вопросе не выполняет требований международных организаций.

Азербайджанское государство уже около 30 лет занимается решением проблем более миллиона соотечественников, ставших беженцами и вынужденными переселенцами вследствие осуществленной Арменией политики этнической чистки. Когда начиналась нагорно-карабахская война, у Азербайджана было 8-миллионное население. В результате конфликта каждый восьмой из нашего населения оказался изгнанным с родной земли.

Они были размещены в палаточных лагерях, общежитиях, детских садах, железнодорожных вагонах. Азербайджанское правительство приняло важные меры для решения социально-бытовых проблем этих граждан и справилось с этим успешно. Палаточные городки были ликвидированы, заложены новые поселки, беженцы и вынужденные переселенцы обеспечены жильем. У наших граждан этой категории есть одно желание – вернуться на родные земли. Они верят, что скоро их мечта осуществится. Конечно, так и будет. Азербайджан восстановит города, села, инфраструктуру на освобожденных из-под оккупации территориях. Но самый тяжелый вопрос – это человеческие потери. Армения учинила геноцид в отношении азербайджанцев. Город Ходжалы был стерт с лица земли, наши исторические, культурные, религиозные памятники разрушены, 613 жителей Ходжалы были уничтожены за одну ночь.

На линии соприкосновения войск в любую секунду может произойти столкновение, которое в любой момент может обернуться войной. Армения ежедневно нарушает режим прекращения огня, обстреливает с захваченных высот наши села, мирных жителей. Это произошло и в апреле 2016 года. Армянская армия со стратегических высот обстреляла близлежащие села. Азербайджанская армия была вынуждена перейти в контрнаступление и добилась большого успеха.

Люди хотят вернуться в родные края, на земли предков. Если мирные переговоры не дадут результатов, Азербайджанское государство использует все средства для освобождения своих территорий. Азербайджанская армия полностью к этому готова. Апрельские бои показали мощь нашей армии. К сожалению, эту войну против Азербайджана ведет не только Армения, за ней стоит и очень сильное армянское лобби, а также некоторые международные силы, спонсируемые армянским лобби круги, политики. Азербайджан прилагает усилия для отстаивания своего правого дела, доведения до международной общественности правды о нагорно-карабахском конфликте. У нас уже есть ряд успехов. Парламенты более 10 стран мира, законодательные органы более 20 американских штатов признали Ходжалинскую трагедию геноцидом. Мы продолжим эту работу до тех пор, пока Армения не извинится перед азербайджанским народом за зверства, учиненные ею во время Ходжалинского геноцида.

Коснувшись азербайджано-турецкого стратегического сотрудничества, Али Гасанов отметил, что братские страны всегда выступают по всем вопросам с единых позиций. Как известно, у Турции тоже много проблем в регионе. Турция ведет борьбу с терроризмом как внутри страны, так и вдоль своих границ. Ввиду того, что Турция является мусульманской страной, в Европе и мире в ее отношении предпринимаются некоторые несправедливые шаги. Азербайджан сталкивается с тем же.

Поэтому мы вместе с Турцией должны справиться с этими проблемами. Ни Турция, ни Азербайджан не угрожают ни одной стране мира и не имеют ни к кому территориальных претензий. В то же время эти два государства не намерены идти кому-либо на уступки в вопросах неприкосновенности своих территорий, независимости и безопасности. И Турция, и Азербайджан стремятся к установлению мира и в регионе, и в мире. Оба государства имеют достижения в этой области. Повторяю, единство наших братских стран не направлено на нарушение территориальной целостности, вмешательство во внутренние дела какой-либо другой страны. Наш союз служит развитию, установлению мира и спокойствия в регионе и в мире.

Подчеркнув, что Азербайджан проводит сбалансированную политику, А.Гасанов сказал, что фундамент этой политики был заложен общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Президент Ильхам Алиев продолжает эту политику в соответствии с вызовами современности. Азербайджан во взаимоотношениях со своими соседями стремится к поиску общих интересов. Мы продолжаем свою политику в этом направлении.

Глобальная позиция Азербайджана начала более отчетливо проявляться в мире. Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности Европы. Азербайджан – автор ряда глобальных энергетических и транспортных проектов. Азербайджан превратился в логистический центр. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, проекты TANAP, TAP реализованы именно по инициативе Азербайджана и при поддержке его друзей. Мы построили железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс вместе с Турцией.

Нам удалось соединить железной дорогой Восток и Запад. Если раньше грузы из Китая доставлялись в Европу за 35-40 дней, то сейчас это займет всего 14 дней. Теперь Азербайджан в том же формате прокладывает железную дорогу в Иран и Россию. Азербайджан расположен в центре этих путей. Мы хотим, чтобы Азербайджан стал центром мира. Всех этих достижений Азербайджан добился за 20 лет.

Говоря о предстоящих в стране 11 апреля президентских выборах, А.Гасанов подчеркнул, что мы за годы независимости провели 15 выборов – 5 президентских, 5 парламентских и 5 муниципальных. В связи с выборами у нашей страны имеется хороший опыт. Азербайджан проведет и следующие выборы прозрачно и демократично. Для мониторинга выборов приглашены международные наблюдатели.

Ялчин Алиев, Э.Т.