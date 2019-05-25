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Али Гасанов: «Азербайджано-израильские стратегические отношения служат миру и безопасности во всем регионе» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 13:49 ~ 3 минуты на чтение 298
Али Гасанов: «Азербайджано-израильские стратегические отношения служат миру и безопасности во всем регионе» - ФОТО - ВИДЕО

На современном этапе взаимоотношения Израиля и Азербайджана носят устойчивый стратегический характер, включая огромный экспорт азербайджанской нефти в Государство Израиль, тесное военно-техническое сотрудничество между странами.

В отношениях двух государств немаловажную роль играет также человеческий фактор. Веками складывались хорошие, теплые отношения между двумя народами.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на влиятельном израильском новостном телеканале I24 о нынешнем уровне отношений между Израилем и Азербайджаном рассказывает израильский журналист Даниэль Цемах, недавно посетивший Страну огней.

«Шалом, ма ниш ма?»,  - так нас, израильских журналистов, встречает в Азербайджане заместитель министра обороны Керим Велиев, подчеркивая теплый и душевный характер отношений между Израилем и Азербайджаном. Отношения реально такие теплые и близкие, что заместитель министра обороны Азербайджана принимал израильских журналистов у себя в канцелярии.

Наряду с этим мы встречались и с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, который заявил:  «Я думаю, что межгосударственные отношения между Азербайджаном и Израилем можно считать хорошим примером для других стран. Будучи частью исламского мира, сегодня Азербайджан является страной, имеющей очень хорошие, доверительные и конструктивные отношения как с Израилем, так и со многими другими странами мира», - рассказывает израильский журналист.

В своем сюжете он также отмечает, что Азербайджан – миролюбивая страна с большинством мусульманского населения, которой удается одновременно иметь как братские союзнические отношения с Турцией, дружеские отношения с Ираном, так и дружеские отношения с Израилем, что подтверждает тонкую многовекторную внешнюю политику руководства страны.

Даниэль Цемах рассказывает в своем сюжете о встрече с помощником Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, профессором Али Гасановым.

«У нас с Израилем особые стратегические отношения. Азербайджано-израильские стратегические отношения служат миру и безопасности во всем регионе. У нас высокий уровень политического диалога, стабильные экономические отношения, военно-техническое сотрудничество с Израилем, которое позволяет нам укреплять нашу военную мощь благодаря тому, что мы закупаем самые современные израильские военные технологии.

Израиль активно участвовал в развитии нашего военно-промышленного комплекса. Мы очень ценим и уважаем народ и Государство Израиль. Мы и дальше будем продолжать работать над укреплением и углублением отношений Азербайджана и Израиля во всех областях», - заявил Али Гасанов израильским журналистам.

В свою очередь, в беседе с журналистами из Израиля заместитель министра обороны Азербайджана Керим Велиев подчеркнул наличие у Азербайджана серьезного израильского оружия, начиная от системы противовоздушной обороны и заканчивая беспилотниками.

«Из-за неразрешенного конфликта с Арменией мы ведем подготовку к освобождению наших земель от оккупации. Правда, никто не хочет, чтобы кровь проливалась, однако мы всегда готовы освободить наши земли, как только Верховный главнокомандующий отдаст приказ», -  подчеркнул генерал Керим Велиев.

Стоит отметить, что во время последних апрельских боев Азербайджан с успехом использовал израильские военные технологии.

«Сегодня отношения между Азербайджаном и Израилем успешно развиваются по всем направлениям.  Израильские специалисты уже много лет работают в Азербайджане в различных сферах экономики, в частности, в сельском хозяйстве, агропромышленном комплексе, промышленности, где внедряют новейшие технологии и оборудование. Азербайджан очень  важен для Израиля с геостратегической и геополитической точек зрения», – резюмирует Даниэль Цемах в своем сюжете, посвященном израильско-азербайджанским отношениям на влиятельном израильском новостном телеканале I24.

А.А., Э.Т. 

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