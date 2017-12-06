Ален Берсе избран президентом Швейцарии

Ален Берсе, представитель Социал-демократической партии Швейцарии, избран президентом страны на 2018 год.

Выборы состоялись в среду, 6 декабря, на совместном заседании двух палат Федерального собрания.

Ален Берсе с 2011 года возглавляет Федеральный департамент (министерство) внутренних дел Швейцарии. Данное ведомство занимается социальными вопросами и здравоохранением.

Новоизбранный президент изучал политические науки и экономику. Берсе получил степень доктора экономики в университете Невшателя в 2005 году.

С 2003 года является членом Совета кантонов (малая палата парламента). С 2005 года Берсе работал в различных парламентских комиссиях. Политик женат, у него трое детей.

«Известия»