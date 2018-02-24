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Alekseev: «Баку, я польщен вашей любовью и поддержкой» - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 15:30 ~ 1 минута на чтение 400
Alekseev: «Баку, я польщен вашей любовью и поддержкой» - ФОТО – ВИДЕО

В минувший уикенд в столице Азербайджана с концертом выступил представитель Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение 2018», популярный певец Alekseev (Никита Алексеев).

«Баку, спасибо за гостеприимство. Спасибо и до встречи. Я был польщен вашей любовью и поддержкой!» - пишет в Instagram Alekseev, делясь впечатлениями от посещения азербайджанской столицы и прошедшего с большим успехом концерта.

 

Публикация от Nikita Alekseev (@alekseev_officiel)

Отметим, что находясь в Баку, Alekseev совершил прогулку по Ичери Шехер и разместил в Instagram кадр, сделанный на фоне Девичьей башни.

Также певец стал гостем утреннего эфира на канале ITV и принял участие в программе, выходящей на Avto FM.

 

Напомним, что в этом году Alekseev представит Беларусь на конкурсе «Евровидение 2018», где выступит с песней «Forever».

Ф.В, Г.Р.

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