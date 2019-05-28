Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с Днем Республики

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и народ Азербайджана с национальным праздником – Днем Республики 28 мая.

Как сообщает 1news.az, в послании Александра Лукашенко говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите сердечные поздравления с национальным праздником – Днем Республики.

Современный Азербайджан является динамично развивающимся государством, надежным экономическим партнером. Впечатляющие общественно-политические преобразования, коренная модернизация производственного сектора, рост авторитета на международной арене наглядно подтверждают верность выбранного Вами курса, направленного на обеспечение экономической мощи страны, эффективной социальной защиты населения, проведение независимой внешней политики.

Убежден, что практическая реализация договоренностей и осуществляемые при Вашей поддержке совместные проекты будут способствовать дальнейшему наращиванию потенциала наших стран, укреплению традиций дружбы и взаимопомощи между белорусским и азербайджанским народами.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья и достижения намеченных целей, а жителям братского Азербайджана – мира и благополучия».

Тимур Рзаев