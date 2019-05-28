1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с Днем Республики

Сегодня в 21:24 ~ 1 минута на чтение 52
Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с Днем Республики

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и народ Азербайджана с национальным праздником – Днем Республики 28 мая.

Как сообщает 1news.az, в послании Александра Лукашенко говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите сердечные поздравления с национальным праздником – Днем Республики.

Современный Азербайджан является динамично развивающимся государством, надежным экономическим партнером. Впечатляющие общественно-политические преобразования, коренная модернизация производственного сектора, рост авторитета на международной арене наглядно подтверждают верность выбранного Вами курса, направленного на обеспечение экономической мощи страны, эффективной социальной защиты населения, проведение независимой внешней политики.

Убежден, что практическая реализация договоренностей и осуществляемые при Вашей поддержке совместные проекты будут способствовать дальнейшему наращиванию потенциала наших стран, укреплению традиций дружбы и взаимопомощи между белорусским и азербайджанским народами.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья и достижения намеченных целей, а жителям братского Азербайджана – мира и благополучия».

Тимур Рзаев

Telegram WhatsApp

52

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net