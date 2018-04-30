Александр Караваев: «Если Пашинян пойдет по украинскому сценарию, плохо придется всем»

Интервью 1news.az с российским политологом, ведущим экспертом политологического центра «Север-Юг» Александром Караваевым.

- Как бы Вы оценили происходящие в Армении события? И кто будет править этой страной?

- Кто бы ни был избран 1 мая на должность премьер-министра, придется проводить серьезный пересмотр сотрудничества между Россией и Арменией, пик которого уже пройден. И у нас не появится больше средств для содержания Армении, то есть будут использованы те же самые объемы, которые были раньше, не будет и новых проектов. Вряд ли расширится количество совместных предприятий. Сейчас России надо, скорее всего, посмотреть, насколько эффективно можно выстроить эти отношения. Учитывая, что внимание и запросы со стороны оппозиции и новых политиков, которые придут к власти, будут крайне требовательными.

Я не сторонник того, чтобы Армения выскочила из-под полного влияния России. Однако мы не знаем предела экстремизации армянской политики по различным направлениям, в том числе по отношению к России. Заранее предугадать трудно. Но потребуется пересмотр отношений, это точно. И, возможно, придется проводить новые переговоры по поводу платы за аренду военный базы, за которую сейчас не платят. Возможно, придется вести переговоры, что-то придется платить. С другой стороны, это не такой решающей момент для РФ.

- Почему Россия спокойно наблюдала за происходящими в Армении событиями? Была уверенность, что она никуда не денется?

- Такой подход России был неверным. Самоуспокоение связано с тем, что Армения структурно в значительной степени интегрирована с российской экономикой. У них имеется большое количество компаний с российским капиталом. Работающие в РФ граждане Армении являются серьезным источником дохода для армянской экономики. Если мы складываем эти два фрагмента, то получается, что Армения интегрирована в российскую экономику, несмотря на то, что между странами нет общих границ.

- Когда Никол Пашинян находился в оппозиции, у него была более радикальная позиция по Карабаху. Изменится ли его позиция, если он придет к власти?

- Есть два типа трансформации уличного политика в главу ведомства или функционера. Первый, когда с приходом к власти он мягко пересказывает свои лозунги под сложившиеся реалии, сглаживая острые углы, как бы забывая обещания и то, что было сказано в мегафон на улице. С такими политиками легко иметь дело. И есть другой тип – радикалы. Они ничего не меняют, а идут напролом. И здесь возникают проблемы у всех. Особенно внутри страны, у крупного бизнеса, который отвечает не только за свои капиталы, но и за инфраструктуру, за рабочие места, инвестиции. Кризисы усугубляются.

Естественно, что для России и ее компаний, имеющих огромные доли армянской инфраструктуры, такие смутные времена не вызывают оптимизма. В связи с Пашиняном мы ничего не можем гарантировать, он политик такого же типа, которые пришли на волне крушения Януковича к власти в Украине. Радикальные люди, способные пересматривать прежние договоренности, полностью менять прежний курс на другой. Если он является политиком такого типа, придется плохо всем, и даже европейским чиновникам, с которыми они имеют дела.

Что ждать от Пашиняна и новой коалиции, не понятно. В то же время, с действующей правящей группой имели дело длительный период, она более предсказуемая и управляемая. Кремль будет мониторить ситуацию и следить за базовыми параметрами нового курса Еревана, чтобы его колебания не разрушали российских позиций. Если Пашинян будет настаивать на включении т.н. «НКР» в переговоры, как субъекта процесса, это может вызвать кризис, учитывая позицию Баку. С другой стороны, это может стимулировать к выработке компромисса – т.н. «НКР» получает статус стороны переговоров в обмен на возвращение оккупированных территорий Азербайджану.

- Внешние силы могли повлиять на возникновение этого народного движения в Армении?

- Вопрос, связанный с генезисом цветных революций, еще долго будет оставаться дискуссионным. Один момент связан с проявлением гражданского недовольства, которое накапливается годами и выплескивается. Второй момент заключается в том, как им можно манипулировать. Недовольство там было, никто от этого не застрахован, такие масштабные акции проходят и в западных странах. Я не знаю, были ли заранее заложены механизмы по подрыву режима Саргсяна извне. Возможно, мы не имеем полноценной информации, однако технически такая возможность существует.

Если мы возьмем все примеры подобных переворотов на постсоветском пространстве, начиная с прихода к власти Саакашвили в 2003 году в Грузии, то, наверное, можем сказать, что эти действия в Ереване тоже были запланированы Западом. Тут как бильярд – один удар и полетели расставленные шары. Если власть оказывается беспомощной, если ее можно расшатать небольшими средствами, то какова цена этой власти? Подобные ситуации, например, в Беларуси и Азербайджане не приводили к тому, что режим оказывался недееспособным. Самое непонятное, почему не удалось успокоить ситуацию, возможно, силовики могли спасовать.

- А как насчет внутреннего переворота?

- Это сочетание взрыва гражданского протеста и манипуляций разного рода сил как внутри страны, так и извне. Заработать на этой ситуации хотели бы многие, но в реальности такие события трудно направлять так, как пожелаешь. Просто если лидер допускает ошибки, а правящая коалиция имеет массу внутренних конфликтов, в ситуации политического напряжения она разрушается под натиском протеста, а на поверхности могут оказаться случайные люди, активизируются экстремисты, сторонники крайних сценариев. То есть, не способные к длительному политическому лидерству, больше двух-трех лет.

С другой стороны, в этой ситуации возможно появление и крупных фигур или возвращение старых политиков. В любом случае, когда ключевые механизмы принятия решений находятся в парламенте, к ним более широкий доступ, как сейчас после реформы в Армении, волны кризисов неизбежны. Естественно, это отразится на внешней политике Армении.

- Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном. Стороны отметили важность разрешения сложившейся кризисной ситуации в рамках правового поля и действующей конституции. Выходит, РФ боится делать ставку на Пашиняна?

- Конечно, как они будут его поддерживать, если ничего о нем не знают. В принципе, в России имели дело не только с Саргсяном, но и с определенной группой в правящей верхушке. Когда в Армении стали разворачиваться события, в Москве поняли, что желание Саргсяна стать премьером после конституционных изменений было ошибкой.

- Как в Армении будут разворачиваться события дальше?

- На среднесрочную перспективу не берусь делать прогнозов. Но, судя по всему, Армения идет по пути Молдовы, которая в принципе взяла на вооружение такую же расстановку власти, когда президент не обладает полноценным влиянием на исполнительную власть. Такая схема разделения властей предполагает состояние коллизии до тех пор, пока все это не успокоится сотрудничеством сторон.

Республиканская партия Армении (РПА) будет представлять интересы старой правящей группы, которая по инерции связана с Россией, а другие будут немного прозападными. Однако хочу отметить, что такого размежевания по отношению к РФ, как было в Украине, нет, будет попытка выторговать те или иные преференции.

Эльшан Рустамов