Алекпер Алиев: «В руководстве Meydan TV нет никого из азербайджанцев»

Как уже сообщалось, накануне стало известно, что Эмин Милли (Абдуллаев) покинул должность руководителя оппозиционного интернет-канала Meydan TV.

Несмотря на то, что сам Милли впервые заявил об уходе лишь несколько дней назад, вчера на сайте издания Yeni Musavat было опубликовано заявление эмигрировавшего в Швецию писателя Алекпера Алиева, по словам которого Эмин Милли уже год, как не занимается делами данного проекта.

«То, что это произошло давно, знал и я, и наши друзья. Но поскольку это не наше дело, мы на эту тему особо не распространялись. Уже около года как все мы в курсе, что у Эмина не осталось никакой связи с Meydan TV. Об этом, как я уже отметил, знал не только я. Поэтому, когда новостные сайты в Азербайджане начали писать об этом, как о новости, мне стало немного смешно. В социальных сетях тут же возник ажиотаж.

Я не знаю, почему Эмин отстранился от этого проекта. Но знаю точно, что Meydan TV уже сел на рельсы, и там практически нет никакой возможности для новшеств. Возможно поэтому Э.Милли и решил отдалиться от него. Во всяком случае, это интерпретация, о которой я слышал.

Возможно, Эмина могло беспокоить и то, что у этого проекта не осталось никакой связи с Азербайджаном. Потому что в руководство проекта нет никого из азербайджанцев», - сказал он.

А.Алиев подчеркнул и то, что проект Meydan TV не смог стать «народным медиа-ресурсом», как это планировалось с самого начала: «Такие медиа-органы, как «Радио Азадлыг», «Би-би-Си», «Голос Америки», как известно, финансируются Конгрессом, британским правительством и т.д. В этом нет никакой тайны. Работающие в этих СМИ редакторы, журналисты тоже не отрицают, что работают на иностранцев, получают от них зарплату.

По словам Алиева, цель Meydan TV заключалась в том, чтобы попытаться стать народным сайтом, став каналом оппозиционной направленности, который должен был объединить недовольный электорат. А тот, в свою очередь, должен был обеспечить финансирование проекта за счет дотаций отдельных людей.

«Видно, что-то пошло не так, задумка не сработала. Когда Meydan TV только начинал деятельность, мы тоже были вовлечены в этот проект, начинали все вместе с Эмином. Потом на Эмина началось давление. В Азербайджане всполошилась т.н. [оппозиционная] мафия НПО, грантоеды, динозавры этой сферы, которые открыто начали давить. И он во всем нам признался. На него оказывали давление и даже использовали оскорбительные высказывания, чтобы он удалил из проекта неугодных им лиц: «В противном случае, говорили они, ты не увидишь поддержки. Мы перекроем все твои грантовые каналы. Напишем о тебе, пожалуемся на тебя иностранцам».

И Эмин сказал нам: «Друзья, вы люди культурные. Даже если вы критикуете правительство, то делаете это в свойственной вам манере. А нам сейчас нужен способ, который бы открыто призывал к отставке властей, мы должны призвать народ к революции.

Надо надавить на правительство, в противном случае, поддержки не будет. Поэтому счастливой вам дороги.

Мы, в свою очередь, сказали, что не сможем «видадизироваться» (имеется в виду оппозиционер Видади Искендерли, известный своими нецензурными видео роликами, изобилующими матерными выражениями, которого в то время, как отмечает сам Алекпер Алиев, еще не было – прим. ред).

Поэтому у нас с Эмином не сложилось. Когда под давлением Эмин убрал нас из Meydan TV, забылась и объявленная ранее идея народного проекта, народного финансирования».

По словам А.Алиева, в настоящее время Meydan TV находится под управлением западных стран: «Сайт перешел в подчинение западных фондов, и до настоящего времени действует по нарастающей, с хорошими финансовыми возможностями. При этом, сайт не имеет никакой органической нити с Азербайджаном».

Напомним, что на своей странице в Facebook Милли обосновал свое решение тем, что не стоит задерживаться на одной должности более пяти лет. По его словам, «надо найти в себе смелость, чтобы уступить свои места более молодым, более знающим, более гибким кадрам».

Читайте по теме:

Эмин Милли покидает Meydan TV: почему фолловеры не верят в его искренность?

При этом, он поспешил опровергнуть любые предположения о наличии в проекте финансовых проблем или выявления фактов финансовых махинаций.

Милли написал, что отныне он человек свободный, а посему будет искать новую работу: «Вне зависимости от того, куда я устроюсь на работу или над каким проектом буду работать, я, как и всегда, буду служить Азербайджану, моему народу, государству».

Впрочем, данное заявление журналиста массы восприняли с иронией и недоверием. Некоторые обвинили его в неискренности и нежелании продолжать оппозиционную деятельность. Другие, напротив, посчитали, что за решением стоит нежелание раскрывать финансовые отчеты и работать по более прозрачным принципам, как того требовали западные спонсоры.

1news.az уже отмечал, что до 90% всех дотаций (по нашим подсчетам, около полумиллиона долларов в год), получаемых проектом Meydan TV, выделяются институциональными западными донорами и лишь до 10% формируется за счет пожертвований физических лиц.

Напомним, что после ухода Милли главой проекта стал рэпер Джамал Али, не имеющий никакого опыта работы в средствах массовой информации. По мнению ряда комментаторов, данное назначение ничем иным, как «троллингом» не назовешь.

«Эмин словно решил послать месседж своим спонсорам. Раз не хотите меня, то получайте человека, который окончательно развалит проект. При этом не совсем ясно, как сам Эмин мог покинуть проект, который принадлежит ему», - говорил один из собеседников 1news.az.

1news.az