ALBATROS: Все для современного джентльмена в одном магазине! - ФОТО

Теплая пора наступила, а вместе с ней возник и вопрос: «Что надеть?» Для шорт и легких футболок еще прохладно, для пальто уже слишком тепло. Прошлогодний гардероб же вполне мог утратить свою актуальность, ведь законодатели моды экспериментируют с текстурой тканей, их цветом и фасоном каждый сезон!

Для того чтобы каждый ваш выход был дополнен стильной одеждой, мы подобрали для вас 5 образов в стилях бизнес, casual, повседневный и спорт.

Первый костюм в формальном стиле от Angelo Nardelli и сорочка от Seidensticker создают образ сильного и уверенного в себе мужчины. Он может в нем пойти на бизнес-встречу либо на важное мероприятие.

Особенности вашему образу добавит элегантная сумка от Michael Kors и туфли от Doucal's. Из аксессуаров галстук от Altea и изысканные часы Shinola придадут еще большего блеска.

Второй образ в стиле casual прекрасно подойдет на каждый день и для встреч с друзьями. Вы будете неотразимы в сорочке от Altea и джинсах от Hugo Boss! А пиджак фиолетового цвета от Angelo Nardelli наполнит ваш день новыми красками.

Поло становится эмблемой повседневного образа: идеально как в неформальной ситуации, так и в свободное время.

Мы подобрали для вас три разных look-a, в которых вы можете смело использовать цветные поло от брендов, представленных в сети магазинов ALBATROS. Таким образом, ваш любой выход, торжество, игра в гольф и любой активный досуг в уик-энд пройдут безупречно и со вкусом!

Поло - Trussardi, брюки - Michael Kors, обувь - Hugo Boss, спортивная сумка - Michael Kors.

Поло - Ralph Lauren, джинсы - Hugo Boss, обувь - Trussardi Jeans.

Поло - Ralph Lauren, брюки - Michael Kors, ремень - Angelo Nardelli, обувь - Trussardi Jeans.

Мультибрендовый магазин ALBATROS представляет широкий выбор одежды, обуви, портфелей, рюкзаков и аксессуаров от таких ведущих мировых брендов, как Fred Perry, Ralph Lauren, Falke, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Angelo Nardelli, Seidensticker, Hugo Boss, Doucal's, Michael Kors, Trussardi Jeans, Ray Ban, Nino Danieli, Altea и других.

Более подробную информацию можно получить в магазинах, расположенных по адресу:

Ул. Бакиханова, 26 Тел.: (050) 2778081.

Пр. Ататюрка, 44 Тел.: (050) 2509692.

Ул. Р. Бейбутова, 50 Тел.: (050) 2554464.

Ул. Расула Рзы, 3 Тел.: (050) 2296020.

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